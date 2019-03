Oprah interviewt vermoedelijke slachtoffers Jackson

Oprah Winfrey interviewt maandagavond de twee mannen die Michael Jackson in ‘Leaving Neverland’ van misbruik beschuldigen.

Onder de titel After Neverland interviewt Amerika’s allerbekendste talkshowhost Oprah Winfrey vanavond Wade Robson (36) en James Safechuck (41). Dat zijn de mannen die in de vier uur durende film Leaving Neverland vertellen hoe ze als kind misbruikt werden door Michael Jackson.

Winfreys interview, dat op HBO uitgezonden wordt net na het tweede deel van Leaving Neverland, wekt op voorhand al controverse op. Net als de film. Leaving Neverland zond een maand geleden een schokgolf door de VS, nadat hij vertoond werd op het Sundance Festival. Recensenten die in de zaal zaten, hadden het over ‘krachtige en overtuigende getuigenissen’. Nu pas was (het eerste deel van) de film voor het eerst te zien op de Amerikaanse betaalzender HBO.



Na het Sundance Festival al stuurden de erfgenamen van Michael Jackson eerst een hele rist persberichten de wereld in waarin ze de makers en getuigen van laster beschuldigden. Nadien trokken ze naar de rechter om er een schadevergoeding van 100 miljoen dollar van HBO te eisen. The New York Times stelde dit weekend in een analyse dat de film ‘het debat in de zwarte gemeenschappen intens zal doen woeden’. Hoewel de film behalve de gelijklopende getuigenissen geen harde bewijzen op tafel legt, heeft Oprah Winfrey al laten weten dat ze de beschuldigingen van de mannen geloofwaardig vindt. Zo neemt ze duidelijk stelling in.



Het interview van Winfrey is vorige week woensdag al opgenomen. De twee mannen zeggen dat ze veel bewondering blijven hebben voor de muziek die Michael Jackson gemaakt heeft. Safechuck zegt ook dat hij zich nog altijd schuldig voelt dat hij de beschuldigingen publiek gemaakt heeft. Robson is ‘erg verrast’ door de steun die hij krijgt. ‘Nog nooit heb ik publieke steun gevoeld. Ik had eigenlijk verwacht dat ik afgemaakt en neergemaaid zou worden.’