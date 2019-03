Nederlander Patrick Roest verlengt mondiale allroundtitel, Bart Swings wordt twaalfde

De Nederlander Patrick Roest heeft dit weekend in Calgary zijn wereldtitel voor allroundschaatsers verlengd. De 23-jarige Roest zegevierde op de klassieke vierkamp over de Noor Sverre Lunde Pedersen. De derde plaats was voor de Nederlander Sven Kramer. Bart Swings plaatste zich zondag niet bij de beste acht schaatsers, die op de tien kilometer mochten starten. Hij eindigt uiteindelijk als twaalfde.

Een jaar geleden werd Roest in een spectaculair outdoortoernooi in Amsterdam ook al wereldkampioen. Maar toen werd hij geholpen door de val van Pedersen, die in gewonnen positie op de afsluitende tien kilometer de balans verloor.

Roest tekende op de Olympic Oval van Calgary tevens voor een nieuw wereldrecord vierkamp. Hij kwam tot een totaal van 145.561 punten. Dat record stond op naam van de Amerikaan Shani Davis. Op 18 en 19 maart 2006 schaatste Davis een totaal van 145.742 punten bij elkaar. Zijn recordserie was 35,17 - 6:10.49 - 1:42.68 - 13:05.94. Roest zette daar 35.74 - 6:08.27 - 1:43.31 - 12:51.17 tegenover. Het record van Davis was het oudste record in het schaatsen bij de mannen op de langebaan. Het hield maar liefst 4732 dagen stand.

Roest won de tien kilometer in 12:51.17. Hij reed de laatste rit tegen Kramer en wist dat hij ruim vier en een halve seconde kon verliezen op Pedersen, die een paar eerder 12:56.91 (derde plaats) had geklokt. De Canadees Ted-jan Bloemen werd tweede in 12:53.15.