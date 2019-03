Hockeyklassieker tussen Dragons en Racing levert geen winnaar op

De KHC Dragons en Royal Racing Club hebben zondag 2-2 gelijkgespeeld op de 12e speeldag in de Audi Hockey League. Eind maart kennen we de acht ploegen die zich plaatsen voor de kwartfinales en de vier ploegen die zullen strijden in de playdowns.

Red Lion Cédric Charlier wist de score te openen voor Racing in het tweede kwart (27). Op het einde van de tweede helft werd de score terug gelijk gebracht via een strafcorner, omgezet door Shane O’Donoghue (34). Tom Boon zette Racing vroeg in de tweede helft al terug op voorsprong (38), maar uiteindelijk eindigde de match toch in een gelijkspel dankzij een volley van Henri Raes (50).

Dankzij de belangrijke 1-2 overwinning van Beerschot bij Braxgata, zetten de beren uit Kontich een serieuze stap richting kwartfinales. Racing (26p) en Orée (25p), dat geen enkel probleem kende met Antwerp (2-8), lijken quasi zeker van plaats 1 en 2 in groep A. Beerschot en de Dragons, beiden met 17 punten, lijken op weg om de overige twee kwalificatieplaatsen te bemachtigen. Voor Braxgata (12p) en Antwerp (2p) is het al bang uitkijken naar de playdowns.

In groep B, blijven de Waterloo Ducks winnen, het was ditmaal te sterk voor Herakles met 2-3. Ook Gent kende een goede namiddag en was met 2-7 cijfers een maatje te groot voor Daring. De Waterloo Ducks (31p), Gent (25p) en Léopold (23p) zijn al zeker van hun plaats in de top 4. Herakles (12p) heeft nog enkele punten nodig om zijn voorsprong op Daring (8p) onoverbrugbaar te maken en zeker te zijn van plaats vier. White Star sluit de groep af met 3 punten.