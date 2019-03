Renée Eykens komt net tekort voor het podium tijdens de 800 meter op het EK indoor

Renée Eykens heeft geen medaille kunnen veroveren in de finale van de 800 meter op het EK indoor. Onze landgenote liep lang in derde positie, maar moest in de laatste rechte lijn haar meerdere erkennen in de Oekraïense Olha Lyakhova. Eykens liep een tijd van 2’03”32 en kwam zo acht honderdsten tekort voor brons. Het goud was voor de Britse Shelayana Oskan-Clarke.

Uiteindelijk kwam onze 22-jarige landgenote zo slechts acht honderdsten van een seconde tekort voor een podiumplaats. "Ik heb er echt alles aan gedaan", vertelde Eykens na afloop. "Het was knokken voor elke plaats. Vierde op een groot kampioenschap: dat had ik enkele weken geleden niet gedacht. Ik was dan ook wat nerveus voor de start van de finale, ook al mijn derde wedstrijd in evenveel dagen. Mentaal is dat lastig. Maar ik ben natuurlijk tevreden met mijn drie wedstrijden en een vierde stek is nog altijd beter dan vijfde."

Thomas Van der Plaetsen sluit zevenkamp af op zesde plaats

Thomas Van der Plaetsen is zondagavond met 5.989 punten op de zesde plaats geëindigd in de zevenkamp op het EK indooratletiek in het Schotse Glasgow. In de afsluitende 1.000 meter eindigde de 28-jarige Oost-Vlaming in 2:48.30 op de zevende plaats, nadat hij in de slotronde nog ver teruggevallen was. Dat leverde slechts 783 punten op, waardoor de Duitser Andreas Bechmann hem met 6.001 punten nog de vijfde plaats kon afsnoepen. Het goud was met 6.218 punten voor de Spanjaard Jorge Urena, de Brit Tim Duckworth moest met 6.156 punten vrede nemen met zilver. Neutrale atleet Ilya Shkurenyov mocht met 6.145 punten als derde mee het podium op.

Met een zesde plaats bleef Van der Plaetsen onder de verwachtingen in Glasgow. "Ik voel mij niet in vorm, heb geen energie. Het 'klikt' niet, dat is frustrerend", reageerde Van der Plaetsen eerder al. "Soms heb ik een offday. Het overkwam mij de afgelopen jaren verschillende keren. Ik weet niet hoe dat komt en dat is weinig motiverend. Het is frustrerend dat je niet kan tonen tot wat je in staat bent."