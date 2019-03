Anderlecht bezegelt het lot van Lokeren: Waaslanders degraderen na 23 jaar uit hoogste klasse

Het doek is gevallen op Daknam. Lokeren degradeert na 23 jaar opnieuw naar tweede klasse. Anderlecht bezegelde het lot van de Oost-Vlamingen zonder het gaspedaal in te drukken. Santini en Gerkens brachten de bezoekers op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Cevallos viel te laat. Anderlecht blijft na deze zege op de zesde plaats kamperen.

Zolang er leven is, is er hoop. Om de nakende degradatie alsnog af te wenden, moest Lokeren zijn laatste drie wedstrijden winnen en hopen dat Waasland-Beveren geen enkel punt meer pakt. De match begon met vijf minuten vertraging nadat ref Dierick ziek afhaakte. Laforge was zijn vervanger. Frank Bruggeman, scheidsrechterbegeleider op Daknam en zelf fluitend in de provinciale reeksen, werd opgetrommeld als vierde ref. Het was eens wat anders.

Lokeren begon gretig aan de partij. Na slecht inspelen van Kara liet Zulj zich de bal kinderlijk afsnoepen door Anderlecht-huurling Musona. De Zimbabwaan stak Saroka het straatje in, maar de Wit-Rus miste oog in oog met doelman Didillon. Wat een kans. De Lokerse hoop was slechts van korte duur. Sterker nog, die hoop werd bij de eerste de beste kans van Anderlecht stevig de kop ingedrukt. Appiah schilderde zowaar een haarscherpe voorzet op het hoofd van Santini. De Kroaat dook goed in de rug van Diaby en knikte de bal voorbij een kansloze Verhulst. Tekenend voor het seizoen van Lokeren.

Nadien kabbelde de wedstrijd aan een gezapig tempo verder. Anderlecht leek wel tevreden met de voorsprong. Lokeren kon niet beter. Geen tempo en nauwelijks druk op de man in balbezit. De manschappen van Glen De Boeck probeerden wel te voetballen, zonder gevaarlijk te zijn. Na een verre uittrap van Verhulst probeerde Cevallos met een vluchtschot vanuit een onmogelijke hoek Didillon te verrassen. Zonder succes. En bij Anderlecht zorgde enkel Amuzu voor wat dreiging en actie. Maar de Brusselaars speelden niet als een Play-off 1-kandidaat. Integendeel.

Foto: BELGA

Lokers offensief

Wie na rust beterschap verwacht had, kwam bedrogen uit. Al zat er gaandeweg toch wat meer schwung in. Lokeren toonde iets meer drang naar voren. Al liet de 17-jarige Verschaeren aan de overkant tot tweemaal toe de dubbele voorsprong liggen. Eerst krulde hij het leer centimeters naast. Even later bracht Verhulst redding na een subtiel lobje. Het bleek slecht uitstel van executie. Pieter Gerkens stond nauwelijks enkele minuten op het veld of hij verdubbelde de voorsprong met een fraaie overhoekse kopbal. Match gespeeld. En boeken toe op Daknam. Tien minuten voor tijd werd het plots toch nog spannend. Nadat Anderlecht de bal in de eigen zestien niet kreeg weggewerkt, knalde Cevallos de aansluitingstreffer snoeihard voorbij Didillon. Plots kregen we weer een wedstrijd. Want niet veel later moest Obradovic alle zeilen bijzetten om Saroka van de gelijkmaker te houden.

Anderlecht blijft dankzij deze zege op de zesde plaats in het klassement kamperen. Voor Lokeren is de degradatie nu ook mathematisch een feit. De Oost-Vlaamse club zakt na 23 jaar opnieuw naar tweede klasse.