De grote baas van Red Bull, Dietrich Mateschitz, is persoonlijk een kijkje komen nemen naar de preseason-testen in Barcelona en hij was onder de indruk van de samenwerking met Honda.

De vierenzeventigjarige Mateschitz was speciaal van Oostenrijk naar Spanje gevlogen om zich ervan te vergewissen hoe het zijn twee F1-teams verging in Barcelona en hij zag dat het goed was.

“Deze testen zijn een bevestiging van onze positieve verwachtingen,” aldus Mateschitz tegenover ‘Speedweek.’ “Dat geldt zowel voor de prestaties van de auto als voor het werk van Honda.”

“De samenwerking verloopt erg voorspoedig en is veelbelovend”

Mateschitz sluit af met een niet mis te verstane boodschap aan het adres van alle vorige partners op motorisch vlak: “Voor het eerst hebben we een competitieve motor.”

Teambaas Christian Horner is ook positief over de samenwerking met Honda maar houdt zich toch wat meer op de vlakte dan zijn baas.

“Dankzij Honda hebben we meer vermogen dan vorig jaar. Maar we weten echter niet wat Ferrari, McLaren en Renault de afgelopen winter hebben gedaan. De eerste tekenen zijn positief maar we blijven op onze hoede.”

