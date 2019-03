Italiaanse Marta Bastianelli grijpt de zege in Omloop van het Hageland

Marta Bastianelli (Virtu) heeft zondag de Omloop van het Hageland voor vrouwen elite (cat.1.1), met start in Tienen en aankomst na 131 kilometer in Tielt-Winge, gewonnen. De 31-jarige Italiaanse haalde het na een sprint met een omvangrijke kopgroep voor de Finse Lotta Paulina Lepistö en de Canadese Leah Kirchmann. Beste Belgische was Sofie De Vuyst met een achtste plaats.

Na 30 kilometer wedstrijd vormde zich een kopgroep met Natalie van Gogh, Barbara Guarischi en Grace Brown. Lang zong het drietal het niet uit en alles smolt weer samen. Met nog 40 kilometer voor de boeg versnelde Franziska Koch, maar haar vlucht duurde welgeteld 20 kilometer. Een compact peloton begon aan de slotronde van 15 kilometer in de straten van Tielt-Winge. Het bleef aanvallen regenen. Zo probeerde Aude Biannic het eens, daarna was het de beurt aan Susanne Andersen. Door het hevige tempo verscheurde het peloton en kon Marta Bastianelli het halen in de sprint van zowat 20 rensters. De Italiaanse finishte zaterdag als tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Toen moest ze in de Nederlandse kampioene, Chantal Blaak, haar meerdere erkennen.

Vorig jaar ging de zege in de Omloop van het Hageland naar Elenora van Dijk. De Nederlandse was toen sneller dan de Australische Chloe Hosking. Jolien D’hoore vervolledigde in 2018 het podium.