Volgens de voorzitter van de commissie Justitie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft president Donald Trump de rechtsgang belemmerd. Maandag krijgen 60 personen een dagvaarding in de bus.

Nieuwe kopzorgen voor de Amerikaanse president Donald Trump. Vanuit de commissie Justitie in het Huis van Afgevaardigden zullen vanaf maandag bij zestig mensen documenten opgevraagd worden. De voorzitter van de commissie, Jerry Nadler, een democraat, zei in het televisieprogramma ABC This Week dat het ‘heel duidelijk is dat de president de rechtsgang belemmerd heeft’.

Hij verwees daarvoor onder meer naar de manier waarop Trump zich uitlaat over het Mueller-onderzoek. Daarin onderzoekt speciaal aanklager Robert Mueller de banden tussen het campagneteam van Trump bij de verkiezingen van 2016 en Rusland. 'Hij heeft dat Mueller-onderzoek 1.100 keer een heksenjacht genoemd’, zegt Nadler. Ook het ontslag van FBI-baas James Comey past volgens hem in Trumps pogingen om dat onderzoek te dwarsbomen. ‘Hij heeft zelfs getuigen publiek geïntimideerd’.

Dat de democraten in het Huis van Afgevaardigden een versnelling hoger schakelen hoeft niet te betekenen dat er automatisch een impeachment-procedure komt om de president af te zetten. Volgens Nadler is dat op dit moment nog niet aan de orde. ‘We moeten het op de juiste manier aanpakken. Voor je aan een impeachment-procedure komt, moet je de burgers ervan overtuigen dat die er moet komen. Je moet ook genoeg van de Trump-kiezers overtuigen. Het mag niet de bedoeling zijn om gewoon het resultaat van de vorige verkiezingen ongedaan te maken. Mogelijk komt het dus niet zo ver. Maar wat we wél moeten doen, is de rule of law beschermen.’

Afgelopen zaterdag ging Trump andermaal flink tekeer tegen Robert Mueller en het ‘Rusland-onderzoek’ tijdens een twee uur durende toespraak op CPAC, een bijeenkomst van conservatief Amerika. ‘Plots proberen ze je neer te halen met bullshit. Ok? Bullshit. Robert Mueller heeft geen enkele stem gekregen en degene die hem aangesteld heeft evenmin.’