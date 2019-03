Algerijnse president Bouteflika (82) negeert protest en gaat voor vijfde termijn

Na twintig jaar aan de macht hoopt de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika er nog een ambtstermijn bij te doen. Tienduizenden betogers, een hersenbloeding en zijn rolstoel konden hem daar niet van af houden.

Eén dag na zijn 82ste verjaardag heeft de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika zijn kandidatuur ingediend voor een vijfde ambtstermijn. Dat meldt de Algerijnse staatstelevisie. Bouteflika is al twintig jaar aan de macht. In de aanloop naar de deadline die vandaag afliep, wordt al dagenlang geprotesteerd door tegenstanders.

Sinds hij in 2013 een hersenbloeding kreeg is de Algerijnse president nog zelden in het openbaar gezien. Gebeurt dat toch, is het steevast in zijn rolstoel. Hoe ernstig zijn gezondheidstoestand is, is onduidelijk. Bouteflika zou niet meer kunnen spreken en zich uitdrukken via geschreven berichtjes aan zijn medewerkers. Volgens de oppositie is hij in zijn toestand totaal ongeschikt om het land nog langer te leiden. Dit weekend bevond Bouteflika zich in Zwitserland voor een medische behandeling.

Protest in Algiers en Parijs

Net als de voorbije dagen kwamen er vandaag duizenden mensen op straat in de straten van de hoofdstad Algiers, voornamelijk in de buurt van de universiteit en de Grondwettelijke Raad, waar de kandidaten hun kandidatuur moesten indienen. Dat moesten ze niet persoonlijk doen. Ook in de Franse hoofdstad Parijs was er vandaag protest tegen Bouteflika’s kandidatuur in de oud-kolonie. Bouteflika was in de jaren vijftig en zestig betrokken in de onafhankelijkheidsoorlog.

De oppositie riep eerder al op om de verkiezingen van 18 april te boycotten. Toch lieten zeven kandidaten zich al registreren. Maar Bouteflika’s voornaamste uitdager, Ali Benflis, laat het afweten. Hij diende begin jaren 2000 nog als premier onder Bouteflika, en nam het later, in 2004 en 2014 tegen hem op. Maar in 2019 dus niet meer.