REACTIES. Patrick Lefevere lyrisch over winnaar Bob Jungels: “Niet veel renners kunnen wat hij hier deed”

De Luxemburger Bob Jungels van Deceuninck- Quick Step heeft na een straffe solo van 16 kilometer Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Voor Jungels was het zijn tweede koers in de Vlaamse Ardennen. vorig jaar won hij Luik-Bastenaken-Luik.

“Op de Oude Kwaremont zat ik niet super gepositioneerd dus daar moest ik al een inhaalmaneuvre doen. Toen we daarna op de Varent kwamen, vond ik dat we met teveel waren en schudde ik nog eens aan de boom.” Bij zijn versnelling kreeg hij onder andere Oliver Naesen (AG2R), Davide Ballerini (Astana), Sebastian Langeveld (Education First), Cort Nielsen (Astana) en Ian Stannard (SKY) mee. Stannard moest meteen lossen, maar de andere vier zouden tot op 15 kilometer van de streep meedraaien vooraan.

Maar iets na het ingaan van de laatste ronde ging Jungels opnieuw aan. “Ik had hele goeie benen en wist dat ik vandaag beter voor de dag zou komen dan gisteren. Ik kan ook 15 kilometer alleen rijden. Die zware koersen liggen mij.”

Wat Jungels liet zien vandaag was op zijn minst imponerend te noemen, want vorig jaar won de 26-jarige Luxemburger Luik-Bastenaken-Luik en in 2016 werd hij nog zesde in de Giro d’Italia. voor Jungels was het ook de eerste keer dat hij aantrad in de Vlaamse Klassiekers: “Het is erg bijzonder om hier in mijn tweede Vlaamse koers al te winnen”, besloot Jungels meteen na de wedstrijd in een interview aan Sporza.

Naesen onder de indruk van Jungels

Oliver Naesen trok net als in de Omloop vroeg in het offensief en was lang op pad met Bob Jungels. Maar toen de Luxemburger op zestien kilometer van de streep wegreed, moest de ex-Belgisch kampioen passen. “Ik ben zelden zo onder de indruk geweest”, sprak hij achteraf lovende woorden over de winnaar. “Hij reed super gemakkelijk, terwijl wij heel de tijd moesten stampen en afzien. Na verloop heb ik tegen hem moeten zeggen om langere beurten te doen. Wij konden gewoon niet rapper.”

Naesen kon zelf niet meedingen voor een podiumplek. Op negen kilometer van de finish werd hij samen met zijn medevluchters ingelopen door het peloton. “Er was veel tegenwind op weg naar Kuurne. Het was lastig met vijf man. Al is het de tweede dag op rij dat ik van ver koers heb gemaakt. Ik moet niet alleen afgerekend worden op mijn goede resultaten.”

Lefevere: “Jungels weet nu wat sterven op de fiets betekent”

Ook manager Patrick Lefevere was in de wolken met de prestatie van Jungels: “Ik zei vanmorgen nog dat het al 15 jaar geleden was dat we nog eens een openingsweekend konden winnen en dat de kans erin zat dat dat vandaag misschien wel zou lukken. Dit was in eerste instantie een collectieve prestatie, maar er zijn niet veel renners bekwaam om uit hun benen te schudden wat Jungels hier toont. Ik denk dat hij nu wel weet wat het betekent om te sterven op je fiets. Je zag hem in de laatste kilometer met zijn ellebogen schudden en recht staan. Hij heeft de overwinning absoluut niet gestolen.”

Het was Jungels die na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar zelf met het voorstel kwam om de Vlaamse klassiekers te rijden: “Hij heeft die wedstrijden bij de jeugd gewonnen. Als er een coureur van zijn kaliber vraagt om die wedstrijden te rijden, dan probeer je daarop in te gaan. We hebben ons echt tijd gegeven om terug over te schakelen naar het rondewerk dat hij vroeger deed. Hij zal nog tot de Ronde van Vlaanderen rijden en Luik-Bastenaken-Luik erbij nemen en dan zullen we heroriënteren naar de grote rondes.”

Over Iljo Keisse, die in de laatste honderden meters ten val kwam, kon Lefevere geruststellende woorden spreken: “Er was een renner van Israel Cycling Academy gevallen en die nam Iljo mee in zijn val, maar hij heeft er enkel schaafwonden aan overgehouden.”

Yves Lampaert: “Als Bob aanvalt, valt hij niet meer stil”

Fenomenaal. Zo noemde Yves Lampaert het openingsweekend van zijn ploeg Deceuninck-Quick Step. “We hadden afgesproken om vanaf de Kwaremont vol te koersen. Toen de groep met Jungels en Naesen wegreed, pokerde ik. Er reden zes sterke jongens weg. Achteraf gezien had ik daar altijd moeten bijzijn. Maar voor hetzelfde geld draaien ze nadien niet perfect rond en organiseren ze zich achteraf. Dat is part of the game in de koers.” Ook de Belgisch kampioen vond de solo van Jungels indrukwekkend. “Wat Bob doet is fenomenaal. Ik weet dat hij enorme solo’s uit benen kan schudde. Als hij alleen rijdt, valt hij niet rap stil.”

Of Lampaert zelf niet liever gewonnen had? “Bwa, ik heb het liefst dat de ploeg zeker wint. Voor mij was het makkelijker dat Bob voorop bleef. Maar ik heb in de finale wel aandachtig meegekoerst. Maar ik ben nog contenter dat hij voorop bleef.”

Na de zege van Stybar gisteren in de Omloop Het Nieuwsblad, scoort Deceuninck-Quick Step twee op twee in het openingsweekend. “Twee zeges en de anderen in de top tien. Beter kan niet. We waren op de afspraak en hopelijk kunnen we lijn nu doortrekken.”

