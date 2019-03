Kenny De Ketele en Robbe Ghys veroveren brons in ploegkoers op WK baanwielrennen

Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben een bronzen plak in de wacht gesleept op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. De wereldtitel in de ploegkoers was voor Duitsland, dat Denemarken te snel af was.

De Duitsers domineerden de race van begin af aan, ook Australië begon uitstekend. De Ketele en Ghys, die vorige zomer Europees kampioen werden in Glasgow, reden een attente koers en pakten op de juiste moment punten, maar zilver was al snel het hoogst haalbare. Duitsland was duidelijk te sterk en daarnaast kregen onze landgenoten af te rekenen met een sterk opkomend Deens duo. Op 20 ronden van het einde stonden de Belgen nog vierde, maar in de slotfase pakten ze het brons nog af van Australië. De Ketele en Ghys totaliseerden 82 punten na 200 ronden en 20 sprints.

De wereldtitel in deze olympische discipline ging opnieuw naar de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, die zo zichzelf opvolgden. Zij haalden het met 105 punten voor de Denen Lasse Norman Hansen en Casper Von Folsach (84 punten).

België heeft nu twee medailles in Pruszkow. Jolien D’hoore veroverde woensdag brons in de scratch. Titelverdedigster Nicky Degrendele komt zondag nog in actie in de keirin.

It's a fab medal for champions @deketelekenny & @robbe_ghys after a fantastic Men's Points Race #Pruszkow2019

Wim Hoste pic.twitter.com/1Jc4sCiOZ5 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) 3 maart 2019

GERMANY are your World Champions in the Men’s Madison!

#Pruszkow2019 pic.twitter.com/c4zSSPGNh8 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 3 maart 2019



De Ketele en Ghys zijn tevreden met brons: "Het was afzien als beesten"

Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben zondag brons gepakt in de ploegkoers op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. "Dit is onze openlijke sollicitatie voor Tokio. Het was snel duidelijk dat de Duitsers te sterk waren, Kluge reed ongelooflijk snel", begon De Ketele voor de microfoon van Sporza. "Toen we nog met vier ploegen overbleven, geloofden we in een medaille. Op dat moment maakt de kleur niet echt uit. Het was echt afzien als beesten, het was de snelste ploegkoers ooit."

Ghys hoopte voor de koers nog op goud. "De Duitsers waren te sterk en op dat moment moet je voor de volgende plaatsen gaan", aldus de Limburger. "Dat we nipt naast het zilver grijpen maakt uiteindelijk niet veel uit, het is de trui die telt. Ook met brons ben ik tevreden, ik denk dat we trots mogen zijn op onze koers."

Na de vroege uitschakeling op de ploegenachtervolging konden de twee renners zich wel optrekken aan deze prestatie. "Het was een wat ongelukkig WK voor ons tot nu toe", liet De Ketele weten. "Ik denk dat een Belgisch record er had ingezeten als we een herkansing hadden gekregen op de achtervolging. Met de luchtdruk die volledig was weggevallen op dag twee, zag je allemaal records sneuvelen, dus dat is jammer."

Tot slot blikte De Ketele nog met vertrouwen vooruit op de Olympische Spelen in 2020. "Als we echt volle bak man tegen man beginnen koersen, behoren wij gewoon bij de beste ploegen in de wereld. Ik denk dat we hier als regerend Europees kampioen duidelijk maken dat we klaar zijn voor de Spelen in Tokio."