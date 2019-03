Wagen rijdt in carnavalsstoet Aalst: 'Veiligheidsplan heeft perfect gewerkt'

Even voor 19 uur wilde een verdacht voertuig zich een weg banen in de carnavalsstoet van Aalst. 'Het voertuig is onderschept, de veiligheidsdiensten staat op scherp', zei burgemeester van Aalst Christoph D'Haese (N-VA) aan VRT. Volgens de burgemeester gaat het niet om een incident met terroristisch motief, maar om een verwarde man.

Een voertuig met onherkenbaar gemaakte nummerplaat probeerde zich een weg te banen in de stoet. Agenten in burger grepen als eerste in, nadien overmeesterden agenten van het team ORCO (Ondersteuningscapaciteit voor Risicovolle en Complexe Operaties) de man. De sleutels van de wagen werden door de politie in beslag genomen. 'De politie heeft de verdachte opgepakt en weggebracht voor verhoor', zei burgemeester D'Haese. Er werden messen en een baseballknuppel gevonden in de koffer, de man bedreigde omstaanders met de knuppel en gedroeg zich agressief.

De bestuurder van de auto zou een psychiatrische voorgeschiedenis hebben. Aan de politie heeft hij verklaard dat hij 'Aalst een lesje wou leren'.'We laten ons niet van de wijs brengen door mensen met slechte bedoelingen, het is veilig om feest te vieren in Aalst', verzekerde de burgemeester aan VRT Nieuws. Er worden geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. 'Deze politie-interventie heeft erger voorkomen', zegt D'Haese. 'Het nood- en interventieplan heeft perfect gewerkt.'

Stoet

Volgens burgemeester Christoph D'Haese kwamen 80.000 carnavalisten opdagen voor de openingsstoet, die doorging tot 20.30 uur. In de stoet wordt de draak gestoken met politici als Joke Schauvliege, maar ook andere actuele thema’s duiken op. Er trekken bijna 260 carnavalsgroepen doorheen de straten. Dat is iets minder dan vorig jaar.

Regisseur Jan Verheyen neemt zondag een scène op van 'Viva Boma', de volgende film van FC De Kampioenen. De volledige cast neemt plaats op de praalwagen van carnavalsgroep De Lodderoeigen. Een aansluitend deel van die opnames volgt in april, wanneer de filmploeg op gelijkaardig weer zal moeten rekenen als zondag.



Ook heel wat bekende namen tonen zich in de stoet, zoals presentator Peter Van De Veire en radiopersoonlijkheid Julie Van den Steen, die zich aansluit bij carnavalsgroep Oeverboeft.