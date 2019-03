Of u zelfstandige wordt in bijberoep doet niets ter zake. Wat wel belangrijk is dat u ‘effectief actief’ blijft tot 65 jaar en dat uw groepsverzekering ten vroegste op die leeftijd wordt uitbetaald ...

Of u zelfstandige wordt in bijberoep doet niets ter zake. Wat wel belangrijk is dat u ‘effectief actief’ blijft tot 65 jaar en dat uw groepsverzekering ten vroegste op die leeftijd wordt uitbetaald. In principe is de uitbetaling gekoppeld aan de ingang van uw wettelijk pensioen. Periodes van werkloosheid zijn gelijkgesteld aan ‘effectief actief’ als u onvrijwillig werkloos bent geworden en beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Dit is het geval in volgende drie situaties: