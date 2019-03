De Britse premier leed woensdag alweer een nederlaag . Een meerderheid in het Lagerhuis wil dat er onder geen enkel beding een 'Brexit zonder akkoord ' komt. Dat was niet het plan van May. Die ...

Hoe vaak Theresa May het ook blijft proberen, het Britse parlement blijft weigeren een akkoord over de Brexit goed te keuren. De enige zekerheid die stilaan nog rest, dat zijn de eeuwenoude tradities die het Lagerhuis halsstarrig in ere blijft houden.

De Britse premier leed woensdag alweer een nederlaag. Een meerderheid in het Lagerhuis wil dat er onder geen enkel beding een 'Brexit zonder akkoord ' komt. Dat was niet het plan van May. Die blijft vasthouden aan haar intussen tweemaal weggestemde deal, die ze volgende woensdag nogmaals wil voorleggen aan de volksvertegenwoordigers.

Dat het een rumoerige parlementszitting wordt, staat nu al vast. Maar ook het tellen van de stemmen zelf wordt opnieuw een heel evenement op zich. Terwijl de leden van onze (vele) parlementen hun stem uitbrengen door simpelweg op een knopje te drukken, waarna de uitslag meteen zichtbaar is op een groot scherm, houden de aan eeuwenoude tradities verslingerde Britten vast aan een iets ingewikkeldere procedure. Wanneer de voorzitter luidkeels 'division' brult, is het hek van de dam, zoals in deze beelden te zien is.

De division bell die aankondigt dat een stemming is aangebroken, weerklinkt overigens niet enkel in het Houses of Parliament. In de wijde omgeving ervan zijn er liefst 384 pubs, restaurants en hotels die elk hun eigen bel hebben die ook is aangesloten op het systeem. Volgens de wet zijn de eigenaars van die etablissementen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen bel.

Verplicht ochtendgebed

Raar, zegt u? Het is niet het enige vreemde gebruik waar de Britse volksvertegenwoordigers bij zweren. Zo is de plenaire ruimte speciaal ingericht om zwaardgevechten te vermijden. Rode lijnen op de vloer aan het centrale spreekgestoelte geven aan waar de parlementsleden veilig kunnen staan. Net ver genoeg uit mekaar - two swords and one inch apart - om elkaar niet te kunnen raken met een zwaard. Parlementsleden die toch nog met hun zwaard naar het parlementsgebouw komen, kunnen dat trouwens vandaag nog steeds opbergen aan speciale kapstokken in de vestiaire.

Premier Theresa May neemt hier een gigantisch risico. Ze staat binnen de rode lijnen op de vloer, en kan dus elk moment neergestoken worden door een zwaard Foto: AFP

Vloeide er vroeger bloed in het Britse halfrond, dan was vooral de parlementsvoorzitter de pineut. Tussen 1394 en 1535 werden zeven parlementsvoorzitters onthoofd op last van de koning, meestal nadat een besluit was genomen waarover de vorst niet tevreden was. Uit die tijd stamt de gewoonte dat een nieuw verkozen parlementsvoorzitter de allereerste maal naar zijn voorzittersstoel wordt gesleept - want zo’n gevaarlijke baan, die hem de kop kan kosten, zal hij wel niet uit vrije wil uitoefenen.

Voor de mensen op de voorgrond is er eigenlijk geen plek in het Lagerhuis Foto: AFP

Al zou het bijtijds liquideren van een parlementslid een nijpend logistiek probleem kunnen oplossen. Want terwijl er 650 gekozen parlementsleden zijn, telt het halfrond slechts 427 zitjes. Daarom staan er tijdens belangrijke debatten - zoals dinsdag ook het geval zal zijn - heel veel parlementsleden noodgedwongen recht. Wie zeker wil zijn van een zitplaats, kan de ochtend voor een debat vanaf 8 uur 's morgens een plaats reserveren. Alleen: wie die geserveerde plaats daadwerkelijk wil inpalmen, moet die dag dan ook verplicht deelnemen aan het dagelijkse ochtendgebed.

Deur dichtslaan

De macht van het Britse vorstenhuis wordt dan weer gesymboliseerd door de ceremoniële scepter die op het centrale spreekgestoelte ligt. Parlementszittingen kunnen niet doorgaan, en wetten kunnen niet aangenomen worden, wanneer de scepter niet op zijn vaste plek ligt. Volksvertegenwoordigers proberen een debat al eens in de war te sturen door weg te lopen met de scepter, zoals medio december nog het geval was.

Toch gaat het Britse parlement er tegelijkertijd graag prat op dat het volledig onafhankelijk is van het Huis Windsor. Wanneer de Britse vorst naar jaarlijkse gewoonte de troonrede voorleest in het Hogerhuis, trekt een parlementair medewerker - de black rod, vernoemd naar de zwarte staf die hij of zij draagt - ook naar het Lagerhuis, om daar het koninklijke bezoek aan te kondigen. Om die onafhankelijkheid te symboliseren, wordt daar telkens weer de zware toegangsdeur van het parlement voor zijn neus dichtgeslagen. De beelden hieronder zijn uit 1966, toen de nog jonge Queen Elizabeth II een Queen's Speech hield.

Wetten op dierenhuid

Hoe lang die gebruiken nog zullen standhouden? Nog een hele tijd, zo lijkt het wel. In 2016 werd het voorstel besproken om goedgekeurde wetsvoorstellen niet langer af te drukken op kalfs- of geitenhuiden. Een gebruik dat werd ingevoerd omdat perkament van ongelooide dierenhuiden (vellum) langer meegaat dan papier. Door over te schakelen op normaal papier, wilden sommige parlementsleden jaarlijks tot 90.000 euro besparen. Alles gaat tegenwoordig toch digitaal? Het voorstel werd na fors protest van tafel geveegd door toenmalig premier David Cameron.

Ook nog altijd ten strengste verboden: applaudisseren. Verder mogen de parlementsleden wel heel wat lawaai produceren: bijvoorbeeld door hear, hear te roepen, op tafel te slaan, luid te bulderlachen of collega’s uit te lachen. Of, zoals Labour-leider Jeremy Corbyn onlangs toonde, door de premier een stupid woman te noemen - al ontkende hij naderhand dat ooit gezegd te hebben.