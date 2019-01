Opnieuw stakingen bij CommScope in Kessel-Lo

Bij CommScope in Kessel-Lo zal donderdag voor de vijfde dag gestaakt worden tegen het ontslag van de hoofdafgevaardigde van het ACV.

‘s Ochtends om 9.30 uur gaat een beperkte vakbondsdelegatie luisteren naar wat de directie hen te vertellen heeft. Omdat de ontslagen hoofdafgevaardigde hierbij niet aanwezig mag zijn, willen de vakbonden echter nog niet formeel gaan onderhandelen.

CommScope is een leverancier van telecommunicatieapparatuur en stelt zo’n 500 mensen te werk. De staking ging op 19 december spontaan van start nadat de ACV-hoofdafgevaardigde te horen kreeg dat hij ontslagen is. De directie verwees hierbij naar klachten van collega’s over zijn beledigend gedrag op de werkvloer, maar volgens de vakbonden is het ontslag het gevolg van het feit dat de directie af wil van een mondige en militante vakbondsman. Ze wijzen er bovendien op dat bij dit ontslag het arbeidsreglement niet gerespecteerd werd.

De vakbonden blokkeerden de eerste twee dagen de poorten van het bedrijf. Op bevel van de rechter werd deze blokkade op 21/12 opgeheven. Bij de herneming van de bedrijfsactiviteiten na de collectieve vakantie werd de staking woensdag hervat. Volgens de vakbonden, die de hele dag een stakingspost vormden aan de ingang van het bedrijf, gingen zowel bij de ochtend- als namiddagploeg slechts een tiental arbeiders aan het werk. Bij de bedienden is de werkbereidheid groter.