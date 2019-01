Vijf jaar cel voor jonge tienerpooier die weggelopen meisjes viseerde

De Antwerpse strafrechter heeft woensdag een celstraf van vijf jaar uitgesproken voor Ilyasse C., een 20-jarige jongeman uit Willebroek die als ‘loverboy’ fungeerde voor minstens drie minderjarige meisjes die van huis of uit een instelling weggelopen waren. Drie kompanen kregen straffen van één tot twee jaar, al dan niet met uitstel.

Ilyasse C. is ondanks zijn jeugdige leeftijd allerminst een onbekende voor het gerecht, met onder meer veroordelingen voor diefstal, afpersing en slagen en verwondingen. In dit dossier ging het om feiten van tienerprostitutie uit 2017, waarbij hij jonge meisjes uit hun vertrouwde omgeving haalde en van hem afhankelijk maakte, onder meer door hen van drugs te voorzien. Eén van de meisjes was onder zijn invloed zelfs mededader geworden en probeerde anderen te overtuigen escortewerk te doen voor Ilyasse C. Die laatste liet zijn slachtoffers in zijn woning verblijven en trok zelf op vakantie naar Marokko met de opbrengsten van het escortewerk.

Hoofdbeklaagde Ilyasse C. werd door de rechter schuldig bevonden aan mensenhandel met als doel de uitbuiting van prostitutie, aanranding van de eerbaarheid en het vergemakkelijken van of aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen. Drie medebeklaagden werden tot lichtere straffen veroordeeld omdat ze slechts als chauffeur of lijfwacht meewerkten. De vier moeten ook een van de slachtoffers en haar moeder, die zich burgerlijke partij hadden gesteld, een schadevergoeding van in totaal 5.000 euro betalen.