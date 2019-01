Agressie ten aanzien van postbodes neemt toe

In de eerste helft van 2018 waren 132 postbodes in ons land slachtoffer van intimidatie en agressie. Als die trend zich doorzet, zullen er op jaarbasis veel meer gevallen geregistreerd worden dan de 193 in 2017. Dat heeft Alexander De Croo (Open VLD), voormalig minister van Telecommunicatie, geantwoord op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).

In de periode van 2017 tot en met het eerste semester van 2018 zorgde dergelijke agressie in 81 gevallen voor werkonbekwaamheid.

‘In de meerderheid van de gevallen gaat het over verbaal agressief gedrag ten aanzien van postbodes zoals verwijten en beledigingen, en over niet-verbale agressie zoals kwetsende gebaren, het dichtslaan van de voordeur enzovoort. De gevallen van echt fysiek geweld zijn eerder zeldzaam’, aldus Alexander De Croo.

De psychosociale dienst van bpost ving 2017 67 postbodes op met hulp en bijstand. In de eerste helft van 2018 ging het om 25 personen. In de periode van 2017 tot en met het eerste semester van 2018 was dergelijke agressie in 81 gevallen oorzaak van werkonbekwaamheid.