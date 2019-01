Verkoop dieselwagens daalt

Het aandeel van de diesels in de nieuw verkochte personenwagens is vorig jaar gedaald tot 35 procent. In 2017 was dat nog 46 procent. Omgekeerd is het aandeel van de benzinewagens gestegen van 48 naar 58 procent. Dat meldt de autofederatie Febiac.

De totale autoverkoop lag in 2018 ietsje hoger dan in 2017. Er werden 549.632 nieuwe auto’s ingeschreven, dat is 0,56 procent meer dan in 2017.

In september werd de nieuwe WLTP-norm ingevoerd, de vernieuwde emissietest, wat volgens Febiac ‘de verkoop in de vier laatste maanden bemoeilijkte’. Toch bleef er nog een lichte stijging van de autoverkoop overeind. 2018 is het vierde opeenvolgende jaar met hogere verkoopcijfers.

Winnaar bij de autoconstructeurs is het Duitse Volkswagen met 52.738 verkochte wagens. Het Franse Renault staat op de tweede plaats, met ruim 50.000 verkochte auto’s. De top-vijf wordt vervolledigd door Peugeot, BMW en Mercedes. In de top-tien van automerken was de grootste verkoopsdaling voor Audi en de grootste stijging voor Huyndai.

Procentueel ging de grootste sprong voorwaarts naar Jeep. Het dochtermerk van Fiat en Chrysler zag zijn verkoop met 88 procent toenemen tot 4.930.

Veel minder goed verging het Tesla. De Amerikaanse pionier van elektrische wagens zag zijn verkoop met 23 procent dalen, tot 878.

Gezonde economie

Bij de bestelwagens tekende Febiac een stijging op met 2 procent, bij de lichte vrachtvoertuigen met 16 procent en bij de zware trucks met 9 procent. Volgens Febiac is dat ‘een weerspiegeling van de economische gezondheid van ons land’.