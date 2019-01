De politie ontkent dat ze niet goed voorbereid was op de baldadigheden van oudejaarsnacht in Molenbeek. ‘We hadden onze interventieploegen verdubbeld. Je kunt toch niet op elke straathoek een agent plaatsen?’

Geplunderde winkels, brandende auto’s, inbraak, vandalisme …. Sint-Jans-Molenbeek bekomt van een woelige oudejaarsnacht. Gisteren circuleerden er beelden van een groep jongeren die aan metrostation Zwarte Vijvers een apotheek bestormden.

‘Ik heb hier geen woorden voor’, zegt de aangeslagen apothekeres, anderhalve dag na de feiten. ‘Ik ben al het slachtoffer geweest van verschillende diefstallen maar zoiets ergs heb ik nog nooit meegemaakt. Dit was een meute, een bende hooligans.’

De apothekers woont niet in de zaak en ze was oudejaar aan het vieren toen het alarm afging. Om twee uur ’s nachts was ze ter plaatse. Daar vond ze een ravage. ‘De winkel is vernield, en passant werd nog een hoop medicijnen gestolen.’

De daders kent ze niet, ze denkt ook niet dat ze speciaal haar zaak viseerden. ‘Ook de computerwinkel hiernaast werd geplunderd.’

Of ze aan verhuizen denkt, na dit incident? ‘Ach, meneer, een apotheek verhuis je niet zomaar. We hebben de zaak hier al sinds 1982. Ik heb goede relaties met mijn buren en mijn klanten in Molenbeek. Ik ben nu vooral ontgoocheld. Wilt u mij dan nu excuseren? Ik moet puin ruimen.’

De zaak blijft nog enkele dagen dicht.

Georganiseerde misdaad?

Verschillende politici reageerden verontwaardigd op de rellen in Molenbeek. De Vlaamse minister voor Brussel, Sven Gatz (Open VLD), zei op Radio 1 dat het om ‘georganiseerde misdaad’ ging en dat hij vond dat de politie niet voldoende voorbereid was. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) vroeg zich hardop af of de planning op het niveau van de politiezones en het Brussels Gewest wel gewerkt had.

De woordvoerster van burgemeester Catherine Moureaux (PS) antwoordde niet op vragen daarover. ‘Ik zal ze doorspelen aan de bevoegde schepen.’ Daarna werd het stil. Eerder had Moureaux al verklaard dat ‘er een aanpak nodig is die Molenbeek overstijgt.’ Molenbeeks schepen Khadija Zamouri (Open VLD) zei dat de politie sneller ter plekke had kunnen zijn.

Extra peloton

Foto: belga

Bij de politiezone Brussel-West, waaronder Molenbeek valt, reageerde woordvoerster Caroline Vervaet afwijzend op die kritiek. ‘We waren wel degelijk goed voorbereid. We hadden onze interventiecapaciteit verdubbeld. Er stond nog een peloton paraat om de openbare orde te garanderen. En, indien nodig, konden we de hulp inroepen van de collega’s van naburige zones en van de federale politie. Die laatste hebben we uiteindelijk opgeroepen om de brandweer te beschermen.’

Nog meer voorbereiden zou er volgens Vervaet op neerkomen dat je preventief op elke straathoek een politieagent plaatst. ‘Willen we dat? Zal dat het juiste effect hebben?’

De politie weet dat oudejaarsavond een kritiek moment is. Het is er vorige jaren ook al hevig aan toe gegaan, inclusief brandende autobanden en politie en brandweer die bekogeld werden. Maar zo gewelddadig als nu was het nog nooit. Naar de reden daarvoor is het gissen, volgens Vervaet. ‘Misschien hebben de gebeurtenissen met de gilets jaunes in Parijs sommigen op ideeën gebracht.’

Politie noch parket heeft aanwijzingen dat het om georganiseerde misdaad zou gaan. ‘Er is sprake van een organisatie in zoverre dat de jongeren hebben afgesproken om op straat te komen en keet te schoppen’, meent schepen Zamouri.

Voor de rechter

Na de rellen werden 25 personen opgepakt. Twee jonge mannen werden gerechtelijk aangehouden. Een van hen moest voor de onderzoeksrechter verschijnen, de andere werd meteen gedagvaard, bevestigt het parket van Brussel. Hij komt op 1 februari voor de rechter. Hij wordt voorlopig beschuldigd van smaad, bedreiging en weerspannigheid, nog niet van diefstal, brandstichting of vandalisme. ‘Daarvoor loopt het onderzoek nog’, zegt parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe.

Buurtbewoners verklaarden anoniem aan Het Laatste Nieuws dat ze de daders kennen maar dat niemand erover durft te praten, uit angst voor represailles. De politie bevestigt dat de aangehouden daders ‘gekend zijn bij het gerecht’, maar geeft geen details vrij.

Er worden nog camerabeelden geanalyseerd om de keetschoppers te identificeren en om na te gaan wie daadwerkelijk vernielingen heeft aangericht of brand gesticht. Op basis daarvan kunnen er nog aanhoudingen volgen.