Weet u nog, die maand waarin de zon onophoudelijk scheen en de Rode Duivels derde werden op het WK?

U kunt de zomer herbelven op één, met een terugblikdocumentaire over de Rode Duivels. Geen sportfan? Zap dan naar Caz voor een verblijf in het Grand Budapest Hotel, of NPO voor een hartverwarmende film.

1 THE GRAND BUDAPEST HOTEL

Caz 20.40-22.25 uur

Gustave H is de legendarische conciërge van het al even legendarische Grand Budapest Hotel. Nadat Madame D vermoord wordt, erft hij een onbetaalbaar schilderij. De pastelkleuren verraden de regisseur: Wes Anderson.

2 2DOC: ZIE MIJ DOEN

NPO 2 22.45-0.05 uur

Drie jaar lang werkte de Nederlandse filmmaakster Klara van Es als vrijwilliger in Monnikenheide, in het Vlaamse Zoersel, waar mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen wonen. In het laatste jaar begon ze te filmen. Het resultaat is een hartverwarmende film over mensen die helemaal niet zo beperkt blijken te zijn.

3 SPORTJAAR 2018: BRONZEN BELGEN

Eén 20.35 -21.35 uur

De Rode Duivels krijgen op Eén hun hoogsteigen terugblikdocumentaire. Ze waren dan ook derde geworden zijn op het WK.