Kerstshoppen minder populair

De winkelstraten lokten in de eindejaarsperiode minder volk dan een jaar eerder.

Uit tellingen door het bureau The Retail Factory blijkt dat het aantal passanten in de Belgische winkelstraten tussen 24 en 30 december 5,2 procent lager lag dan in 2017. Op zaterdag 29 december waren er zelfs 16 procent minder bezoekers dan op een gemiddelde zaterdag, maar op zondag 30 december waren dat er dan weer 18 procent meer. Aan het weer kan het niet gelegen hebben, want dat was vergelijkbaar met een jaar eerder.

De daling past in een trend: in november en december lag het aantal passanten vrijwel permanent lager dan een jaar eerder, en ook lager dan het gemiddelde voor 2018. In januari en februari 2018 deed zich juist het omgekeerde verschijnsel voor. Het kan te maken hebben met het gedaalde consumentenvertrouwen. In december bereikte dit cijfer het laagste niveau in twee jaar tijd. In januari 2018 lag het juist relatief hoog. Dat consumenten minder vertrouwen hebben, komt vooral doordat ze de economische situatie in België minder gunstig inschatten. Het oordeel over de eigen financiële toestand is veel minder sterk aangetast, zo bleek vorige maand uit gegevens van de Nationale Bank.

Een andere mogelijke verklaring is de opkomst van e-commerce. Wie zijn boodschappen online doet, hoeft zich niet persoonlijk in de winkelstraten te begeven. In het de eerste drie kwartalen van 2018 gaven Belgen 7 procent meer uit in webwinkels dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldde sectorfederatie BeCommerce. In Vlaanderen alleen ging het om 9 procent.