Mitt Romney, de Republikeinse kandidaat die in 2012 de presidentsverkiezingen verloor van Democraat Barack Obama, neemt morgen zijn zitje in de Amerikaanse Senaat op. Hij vierde dit met een scherp opiniestuk in The Washington Post waarin hij het karakter en het buitenlandbeleid van zijn partijgenoot Donald Trump onder vuur neemt.

‘Het presidentschap van Donald Trump heeft in december een diepe duik gemaakt’, opent Romney, met een verwijzing naar het vertrek of ontslag van minister van Defensie Jim Mattis en kabinetschef John Kelly én hun vervanging door minder ervaren figuren. Trumps gedrag in de voorbije twee jaar, en vooral in december, bewijzen volgens Romney dat de president niet uit het juiste hout gesneden is voor het ambt.

Verdeeld en boos land

‘Een president moet ons verenigen en essentiële kwaliteiten zoals eerlijkheid en integriteit hebben. Met een land dat zo verdeeld en boos is, is presidentieel leiderschap onontbeerlijk. Het is in dit opzicht dat de tekortkomingen van de president het flagrantst zijn.’

Romney verwijt Trump ook dat hij het Amerikaanse leiderschap in de wereld te grabbel heeft gegooid. ‘Zijn woorden en daden hebben tot ontzetting in de wereld geleid’, schrijft de voormalige gouverneur van Massachusetts. ‘Een wereld die geleid wordt door autoritaire regimes is een wereld die minder voorspoed, minder vrijheid en minder vrede kent.’

‘Gluiperd’

Romney is nooit een grote fan van Trump geweest. Die had hem nochtans gesteund, toen hij het in 2012 opnam tegen Obama. Tijdens de jongste campagne noemde Romney Trump zelfs ‘een gluiperd’. Toch kwam Romney even in beeld als mogelijke minister van Buitenlandse Zaken van de nieuwe president. En hij kreeg vorig jaar de steun van Trump tijdens zijn campagne voor een van de twee Senaatszetels in de staat Utah.

In zijn opiniestuk in The Post schrijft Romney ook: ‘Om ons leiderschap in de wereldpolitiek te herwinnen, moeten we eerst de tekortkomingen in ons binnenlandse beleid herstellen. En dat project veronderstelt natuurlijk dat het hoogste ambt ons opnieuw inspireert en verenigt.’

Sommige commentatoren in de VS zien in die passage een teken dat de kersverse senator ambities heeft om bij de presidentsverkiezingen van 2020 opnieuw de kandidaat van de Republikeinen te zijn. Daarvoor zou hij het in de voorverkiezingen moeten opnemen tegen Trump.

Achterban blijft Trump trouw

De Amerikaanse president scoort niet echt goed in de peilingen. Volgens het bureau Gallup vond eind december – nog voor de gedeeltelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten – maar 39 % van de Amerikanen dat Trump zijn job goed doet.

Dat is slechter dan de 41 % die Bill Clinton en Ronald Reagan na twee jaar kregen in de Gallup-peiling. Maar zowel Clinton als Reagan haalde daarna een tweede ambtstermijn binnen. Bovendien blijft Trump volgens Gallup met 89 % sterk scoren bij de Republikeinse achterban. Dat percentage lag in december zelfs hoger dan eind 2017. En volgens het peilingbureau Rasmussen ligt het algemene populariteitscijfer van Trump op 47 % - een stuk hoger dan bij Gallup.

Trump, die al volop aan zijn herverkiezing in 2020 werkt, zette Romney via twitter direct op zijn plaats: ‘Ik won met een groot verschil, hij verloor. Wees een teamspeler en win!’

Behalve de Mormonen

Het team rond de president vreest vooral dat Romney in de Senaat de rol van de Republikeinse Trump-criticus Jeff Flake wil overnemen. Die stelde zich vorig jaar niet opnieuw verkiesbaar. De mormonen, die de achterban van Romney vormen, hebben het moeilijk met de regeerstijl van Trump en zijn uitspraken over vrouwen en migranten.