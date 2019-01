Een steunmechanisme om de bouw van nieuwe gascentrales te bevorderen is een van de losse eindjes die de regering-Michel niet vastgeknoopt kreeg voor haar val, eind vorig jaar. Het is nochtans dringend ...

Een steunmechanisme om de bouw van nieuwe gascentrales te bevorderen is een van de losse eindjes die de regering-Michel niet vastgeknoopt kreeg voor haar val, eind vorig jaar. Het is nochtans dringend, een studie van netbeheerder Elia waarschuwde meer dan een jaar geleden al dat er geen tijd meer te verliezen viel. Komen de gascentrales er niet, dan wordt een kernuitstap in 2025 onmogelijk.

Marie Christine Marghem. Foto: belga

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) zegt dat ze een wetsontwerp klaar heeft dat die steun regelt, maar door de val van de federale regering raakte het nog niet definitief goedgekeurd.

Het ontwerp zou op de eerstkomende ministerraad besproken worden en daarna doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. Midden februari zou het dan al als wetsvoorstel in de Kamer kunnen belanden, waarna er nog enkele weken overblijven voor de behandeling.

Tijdprobleem

‘We hopen nog altijd op een goede afloop’, zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick. ‘Er is geen politiek probleem, alleen een tijdprobleem.’ Ook netbeheerder Elia, die meer dan een jaar geleden alarm sloeg omwille van de grote noodzaak aan nieuwe investeringen in gascentrales, blijft erin geloven. Zolang het steunmechanisme maar goedgekeurd raakt voor de verkiezingen van mei 2019.

Zelfs de N-VA, die eind vorig jaar opstapte uit de regering, blijft het initiatief steunen. De partij gelooft nochtans niet dat de kernuitstap tegen 2025 nog haalbaar is, ze zou een kernuitstap de facto onmogelijk kunnen maken door haar medewerking in te trekken.

Maar ook N-VA rekent in haar plannen, waarin nog twee van de zeven kerncentrales openblijven na 2025, op een mechanisme dat gascentrales ondersteunt. Zo niet, dreigt er onvoldoende geïnvesteerd te worden in nieuwe capaciteit.

Bovendien is het duidelijk dat het steunmechanisme wel de goedkeuring van de socialisten en de groenen zou krijgen in het parlement, als de N-VA zou dwarsliggen. Dat maakt verzet minder zinvol.

‘Minister Marghem moet zo snel mogelijk met haar teksten naar het parlement komen en daar open kaart spelen’, zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants. ‘Dan kunnen we zien hoe Europa denkt over dit steunmechanisme en kunnen we ook inschatten wat nog haalbaar en wenselijk is.’

‘Alles op alles’

N-VA is bereid om ‘alles op alles te zetten’ om het steunmechanisme goed te keuren voor de federale verkiezingen, maar waarschuwt wel voor de timing die in het wetsontwerp gehanteerd wordt. In de plannen van Marghem wordt de steun voor gascentrales pas in 2021 toegekend. Dat maakt de timing wel erg strikt. Een vergunning voor een gascentrale krijgen kan makkelijk twee jaar duren, er een bouwen duurt twee tot drie jaar.

Wollants wil van het debat gebruikmaken om de procedure te versnellen. ‘Wie een draaiende gascentrale wil tegen 2025, kan niet wachten tot 2021 om de nodige vergunningen aan te vragen. Dan kom je hopeloos te laat’, vreest hij.

De bouw van gascentrales wordt interessanter door de hogere elektriciteitsprijzen. Daardoor zijn meer investeerders geïnteresseerd en zou de overheid minder subsidies moeten uitkeren dan de 350 miljoen euro waarmee ze aanvankelijk rekening hielden.

De grote vraag is of Europa zo’n marktverstorend subsidiemechanisme zal steunen. Marghem is overtuigd van wel, aangezien in het buitenland al vergelijkbare mechanismen goedgekeurd werden. Ze baseerde haar voorstel overigens op die buitenlandse voorbeelden. Contacten met de Europese Commissie zouden positief geweest zijn.