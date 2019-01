Hier past De Lijn de dienstregeling aan

De kusttram zal frequenter rijden tijdens het weekend, en ook in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant verandert De Lijn de dienstregeling.

De dienstregeling wordt bijgestuurd met het oog op betere aansluitingen of op vraag van gemeenten, scholen of bedrijven.

De kusttram rijdt vanaf maandag 7 januari op zaterdag en zondag overdag met een kwartierfrequentie in plaats van om de 20 minuten. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is er in het weekend meer vraag naar de kusttram van toeristen, tweedeverblijvers en kustbewoners. ‘We geven nu gehoor aan die vraag. Met meer trams die vaker rijden, willen we nog meer Vlamingen verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer’, zegt de minister in een mededeling van De Lijn.

De bijsturingen moeten zorgen voor een betere aansluiting met andere bussen en trams of met de trein. De wijzigingen stemmen de dienstregeling beter af op de lestijden in scholen of de werktijden in bedrijven. Ook vragen van lokale overheden of langdurige wegwerkzaamheden liggen aan de basis ervan.

Bekijk hier over welke lijnen het gaat.