Belgen vluchten terug naar spaarboekje

Het barslechte beursjaar duwt steeds meer Belgen terug naar de ‘veilige haven’ van het spaarboekje. De grootbanken zagen in 2018 hun spaarboekjes met miljarden aandikken.

Het brengt haast niks op, maar de Belgen blijven massaal geld storten op hun spaarboekje. De aanhoudende lage rente en magere opbrengst van een spaarrekening - in veel gevallen slechts een minimale rente van 0,11 procent - deren de meeste spaarders niet. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een rondvraag door het persagentschap Belga.

Meer dan 10 miljard?

Alleen al bij de grootbanken KBC, Belfius en BNP Paribas Fortis dikten de spaarrekeningen in 2018 samen met ruim 8,6 miljard euro aan. Op cijfers van de vierde grootbank, ING België, die door onze redactie werd gecontacteerd, blijft het voorlopig wachten. Die worden pas later op de dag vrijgegeven. Maar nu al is duidelijk dat voor de hele Belgische spaarmarkt, de drempel van 10 miljard euro extra spaargeld in 2018 wellicht moeiteloos zal gehaald worden.

De voornaamste oorzaak van de stormloop is het slechte beursjaar, die heel wat Belgen terug naar de veilige haven van het spaarboekje joeg. Met een koers­verlies van ruim 19 procent wedijverde de Bel20 (de belangrijkste index op de Belgische beurs) afgelopen jaar met 2011 als slechtste beursjaar sinds de financiële crisis. Van de twintig aandelen gingen er in 2018 liefst zestien in het rood.

Veilige haven

De spaarboekjes, die door veel mensen worden gebruikt als veilige haven, ‘profiteerden’ daarvan. Marktleider BNP Paribas Fortis, inclusief dochterbank Fintro, klokte op 31 december 2018 af op 61,44 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes. Dat is net geen 3 miljard euro meer dan een jaar voordien.

Bij KBC en de Franstalige dochter CBC stopte de teller op 41,95 miljard euro, of 3,43 miljard euro meer dan een jaar eerder. Belfius zag de gereglementeerde spaarboekjes op een jaar tijd met 2,2 miljard euro aandikken tot 38,4 miljard euro.