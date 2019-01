Geen enkel pensioenspaarfonds heeft dit jaar een positief rendement kunnen optekenen. De verliezen schommelden tussen 4,5 en bijna 12 procent. Verwonderlijk is dat niet. De aandelenbeurzen gingen bijna ...

Geen enkel pensioenspaarfonds heeft dit jaar een positief rendement kunnen optekenen. De verliezen schommelden tussen 4,5 en bijna 12 procent. Verwonderlijk is dat niet. De aandelenbeurzen gingen bijna overal ter wereld in het rood. Omdat pensioenspaarfondsen een flink deel van hun geld op de beurs beleggen, werden ze meegezogen in het negatieve beleggingsklimaat. De keuze van de fondsbeheerders voor individuele aandelen en obligaties bepaalde de omvang van de verliezen.

Pensioenspaarfondsen met een defensief profiel leverden gemiddeld 5,42 procent in. Deze fondsen beleggen meestal meer dan de helft van hun vermogen in obligaties, die het afgelopen jaar beter standhielden dan aandelen. Het defensieve fonds van Argenta zette met een jaarverlies van 4,21 procent de minst slechte jaarprestatie neer. Het slechts presterende defensieve fonds was Pricos Defensive van KBC, met een jaarverlies van 6,46 procent.

De dynamische pensioenspaarfondsen verloren het afgelopen jaar gemiddeld 9,39 procent van hun waarde. Dat is logisch, want ze investeren een groter deel van het vermogen in aandelen en zijn dus minder beschermd tegen de capriolen van de financiële markten. Binnen deze categorie verloor het Inter-Beurs-Hermes Pensioenfonds het minst: 7,55 procent. Het fonds van de Gentse spaarbank VDK was hekkensluiter met een rendement van -11,84 procent.

Fiscaal voordeel

Het zou niet helemaal terecht zijn om op basis van deze prestaties de conclusie te trekken dat defensieve fondsen de betere keuze zijn. Op lange termijn hebben alle dynamische fondsen een hoger rendement dan de defensieve fondsen. De dynamische fondsen die al meer dan 10 jaar bestaan, lieten in die periode een gemiddeld rendement van 4,6 tot 7,8 procent zien. Voor defensieve fondsen gaat het om jaarrendementen van 3,7 tot 5,1 procent. Let wel: het gaat hier om de periode na de financiële crisis, met bijna continu stijgende beurzen. Als ook de crisis zelf meegenomen wordt, zakt het rendement fors. Het rendement van het dynamische fonds BNP Paribas B Pension Growth Classic bijvoorbeeld bedraagt 3,15 procent als je rekent vanaf 2005, en 7,64 procent over de afgelopen tien jaar.

Het gaat hier wel om bruto rendementen. Wat pensioensparen vooral aantrekkelijk maakt, is het fiscaal voordeel. Dat bedraagt 30 procent van het jaarlijks gespaarde bedrag.