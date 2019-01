Banken zien spaarboekjes aanzwellen

Verschillende banken hebben vorig jaar opnieuw meer spaargeld zien toestromen op de spaarboekjes. De aanhoudende lage rente en magere opbrengst van een spaarrekening deren de Belg niet, leert een rondvraag in de sector.

Marktleider BNP Paribas Fortis, inclusief dochterbank Fintro, klokte op 31 december 2018 af op 61,44 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes. Een jaar eerder was dat nog 58,45 miljard euro.

Bij KBC en de Franstalige dochter CBC stopte de teller op 41,95 miljard euro, of 3,43 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Belfius zag de gereglementeerde spaarboekjes op een jaar tijd met 2,2 miljard euro verdikken tot 38,4 miljard euro.

Ondanks de lage rente was het spaarboekje dit jaar overigens de beste belegging, met een nominaal rendement van 0,11 procent voor wie het geld een jaar lang liet staan. Door de inflatie verloor spaargeld in reële termen overigens wel ruim 2 procent van zijn waarde. Beter was het om in vastgoed te investeren. Belgische woningen waren in het derde kwartaal 3 tot 4 procent duurder dan een jaar eerder.