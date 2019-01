Britse slachtoffers gedwongen huwelijk moeten zelf reddingskosten betalen

Britse slachtoffers van gedwongen huwelijken in het buitenland draaien zelf op voor de kosten van hun redding. Wie dat niet kan betalen, moet van de Britse overheid maar een lening aangaan.

Britse vrouwen die in het buitenland gedwongen werden om te trouwen en hulp zochten bij hun regering, moeten zelf betalen voor hun vlucht, voedsel en onderdak. Dat blijkt uit onderzoek door 'The Times'. Ambtenaren helpen de slachtoffers in eerste instantie om aan hun eigen geld te raken of om familie, vrienden en organisaties te contacteren. Als ze het bedrag dan nog niet kunnen ophoesten, worden ze verplicht om een lening aan te gaan. Als onderpand moeten ze hun paspoort afgeven.

In 2017 werden 27 slachtoffers gered, in 2016 waren dat er 55. Onder hen waren vier Britse jonge vrouwen die gevangen genomen waren en gemarteld werden in een religieuze school in Somalië. Daarna zouden ze uitgehuwelijkt worden. Ze moesten elk 740 Britse pond betalen aan de Britse overheid om thuis te raken.

Verontwaardiging

Verschillende Britse parlementsleden zijn verontwaardigd over de regel. ‘Gedwongen huwelijk is slavernij. Dat de regering de slachtoffers laat betalen voor hun vrijheid is immoreel. Ministers moeten dit snel rechtzetten’, tweette commissievoorzitter van Binnenlandse zaken Yvette Cooper.

Completely appalled by this. Forced marriage is slavery. For Govt to make victims pay for their freedom is immoral. Ministers need to put this right fast https://t.co/ff1ohg8Qun — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) January 1, 2019

‘Bescherming zou geen prijskaartje mogen hebben’, tweette Aisha Gil, professor criminologie aan de University of Roehampton.

It is morally wrong to charge victims/survivors of forced marriage, who need to safely exit back to the UK. Protection should not have a price tag. ??

Women forced into marriage overseas asked to repay cost of return to UK.https://t.co/tH2Xmb11uz — Professor Aisha K. Gill ??? (@DrAishaKGill) January 2, 2019

De afgelopen twee jaar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken voor minstens 7.765 pond geleend aan minstens acht slachtoffers.