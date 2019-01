Lady Gaga gaat Rihanna achterna

Lady Gaga lanceert dit jaar een beautylijn onder de naam ‘Haus beauty’. De zangeres gaat daarmee Rihanna achterna, die dat al let succes deed in 2017.

De geruchten over de mogelijke beautylijn van Lady Gaga (32) begonnen toen ze in in februari de naam ‘Haus Beauty’ vastlegde voor cosmetica, parfum en huidverzorgingsproducten. Op de laatste dag van het jaar ging ook de website live, al valt daar voorlopig nog niet veel te ontdekken. Je kunt er alleen een e-mailadres op achterlaten.

De Bad romance-zangeres experimenteert graag met make-uplooks, maar ze heeft ook al ervaring in de beautywereld. Eerder lanceerde ze een eigen parfum en ze werkte al een paar keer samen met cosmeticalabel MAC. Rihanna lanceerde met succes haar eigen beautylijn, Fenty Beauty.

Voorlopig heeft Lady Gaga nog haar handen vol, want zondag ging Enigma, haar show in Las Vegas, in première. Ze brengt dit jaar zo'n twintig spektakeloptredens van twee uur. In het ene deel daarvan brengt ze haar hits, in een ander deel zingt ze jazzy nummers achter de piano. Recensenten schreven daar behoorlijk positieve commentaren over.