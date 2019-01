Met 784 nieuw ingeschreven auto’s had Tesla in de eerste elf maanden van 2018 een marktaandeel van 0,15 procent in België. In dezelfde periode een jaar eerder kon Tesla nog meer dan duizend ...

In de elektrische omwenteling staat de Europese auto-industrie op achterstand. Het is nog niet te laat om daar verandering in te brengen, maar dan moet het beleid ambitieuzer, stelt een rapport van denktank Bruegel.

Met 784 nieuw ingeschreven auto’s had Tesla in de eerste elf maanden van 2018 een marktaandeel van 0,15 procent in België. In dezelfde periode een jaar eerder kon Tesla nog meer dan duizend nieuwe wagens verkopen in België. De cijfers zijn tekenend voor de trage doorbraak van elektrisch rijden in België. En in heel Europa, want in de meeste Europese landen is de situatie niet veel anders.

Laat de Europese auto-industrie het afweten? Staan we op achterstand in de wereldwijde race om de fossiele technologie een halt toe te roepen? Ja, schrijft de Europese denktank Bruegel in een rapport. Maar het is nog niet te laat. Europa heeft sterke troeven om een vooraanstaande rol te spelen in de elektrische voertuigtechnologie. Maar dan moet er wel snel geschakeld worden.

Batterijen als zwakke plek

Vier Bruegel-economen zetten een aantal verontrustende feiten op een rijtje. Zo blijkt de Europese auto-industrie kwetsbaar, omdat de waardeketen van een elektrische auto er heel anders uitziet dan die van een auto met verbrandingsmotor. Meer dan de helft van de onderdelen van een elektrische Chevrolet Bolt wordt geleverd door toeleveranciers van buiten de traditionele autosector. Een groot deel van de waardecreatie zit in de productie van de batterijen. En net daar staat Europa zwak. ‘Deze verschuiving van de waardeketen betekent een belangrijke uitdaging voor de traditionele autobouwers en leveranciers. Het kan de zware investeringen die al gedaan werden in dieseltechnologie in gevaar brengen’, schrijft Bruegel.

Halve productie is Chinees

Waar Europa nog toonaangevend was in auto’s met verbrandingsmotoren, domineert China nu de markt voor elektrische wagens. In 2017 werd 48 procent van alle elektrische auto’s verkocht in China. De Verenigde Staten volgden met 16 procent, Europa bezette slechts een derde plaats met 15 procent.

Ook in de productie van elektrische wagens heeft China duidelijk de leiding genomen. Bijna de helft van de 1,2 miljoen elektrische auto’s van 2017 dragen een Chinees merk. De VS, Europa, Zuid-Korea en Japan verdeelden de andere helft onder elkaar. De productie van Tesla eist weliswaar heel wat aandacht op, maar valt in het niets bij de Chinese aantallen. Kijken we naar de productie van de cruciale batterijen, dan zijn Europa en de VS zelfs volledig afwezig. Die markt was in 2017 volledig in handen van bedrijven uit China, Korea en Japan.

Vastgelegd bij wet

Foto: belga

‘Het werkelijke succesverhaal van elektrisch rijden wordt geschreven in China. Het land zette zichzelf op de kaart als de wereldleider in productie van elektrische wagens. De thuismarkt groeit er exponentieel’, aldus het rapport. Europese autobouwers investeerden in 2017 meer in elektrische productiecapaciteit in China dan in hun eigen land.

Die leidende positie heeft te maken met de erg strenge regelgeving in China. In 2017 kwam daar een wet die elke grote autofabrikant verplicht om te voldoen aan strenge normen inzake brandstofverbruik en aandeel elektrische wagens. Die wet gaat dit jaar in. Wie de normen niet haalt, krijgt een boete of moet credits kopen bij andere producenten.

Vrees voor werkgelegenheid

Zo’n beleid is in Europa afwezig, stelt Bruegel vast. Tekenend is de recente koehandel over de CO 2 -reductie voor nieuwe wagens. Afgeklopt werd op een reductie van 37,5 procent tussen 2021 en 2030, terwijl het Europees Parlement 40 procent had voorgesteld. De Europese auto-industrie vindt de afgezwakte normen nog te streng. Erik Jonnaert, de secretaris-generaal van autofederatie Acea, zei te vrezen voor de werkgelegenheid. Die vrees is niet ongegrond, stelt ook Bruegel, want de productie van een elektrische auto is minder arbeidsintensief dan die van een fossiel aangedreven wagen.

Vier tips voor Europa

Toch vindt Bruegel dat het Chinese beleid een voorbeeld kan zijn voor Europa. ‘We hebben weliswaar geen centraal geplande economie, maar de EU zou meer moeten doen om de transformatie van de auto-industrie te stimuleren.’

De denktank geeft vier concrete beleidstips voor de EU: onderzoekssubsidies gerichter aanwenden, de transportbelasting hervormen (weliswaar vooral een taak voor de lidstaten), strengere emissienormen invoeren en de omwenteling helpen financieren via een Clean Transport Fund.