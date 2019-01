Jamie Oliver wilde koken voor Harry en Meghan, maar kreeg het deksel op de neus

De Britse chef-kok Jamie Oliver heeft vorig jaar zijn diensten aangeboden aan prins Harry en Meghan Markle. Hij wilde koken op hun huwelijk, maar zijn aanbod werd gewoon genegeerd. Dat zei hij in de talkshow Sunday Brunch op de Engelse zender Channel 4.

In de talkshow werd gevraagd of iemand een uitnodiging had ontvangen voor hét huwelijk van het voorbije jaar, maar niemand kreeg er eentje toegezonden. Naar aanleiding van het onderwerp, verklapte Jamie Oliver dat hij zichzelf spontaan had aangeboden om een eclectisch menu samen te stellen voor op hun huwelijksreceptie.

'Ik heb hen aangeschreven en beloofde hen om de beste Britse en Amerikaanse chefs samen te brengen en de catering te laten doen. Maar ik ontving geen antwoord. Dat is een echt gebeurd verhaal', zei de kok beter bekend als The Naked Chef.

Was zijn prijskaartje dan misschien te hoog? Aan dat kan het volgens de kok niet gelegen hebben. 'Ik had het gratis gedaan. Het zou een mooi moment geweest zijn. De beste brigade in de keuken ooit!'

Tussen 2010 en 2011 zond het Amerikaanse tv-netwerk ABC twee seizoenen van Jamie Oliver’s food Rrevolution uit, een programma dat de chef maakte om gezonde eetgewoonten in de Verenigde Staten te promoten. De chef-kok heeft ook een kookboek ‘Jamie’s America’ met klassieke Amerikaanse recepten.