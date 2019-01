Romney beschuldigt Trump ervan ‘overal ter wereld ontsteltenis te veroorzaken’

De voormalige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney haalt in een scherp opiniestuk in The Washington Post uit naar partijgenoot Donald Trump.

‘De benoeming van onervaren personen in topposities, het de rug toekeren van bondgenoten, en de onbezonnen uitspraak dat Amerika heel erg lang het ‘sukkeltje’ van de wereld is geweest, ondermijnen allemaal zijn presidentschap’, schrijft Romney in de Amerikaanse krant. ‘De woorden en daden van Trump veroorzaken overal ter wereld ontsteltenis.’

Romney zegt verder dat het gedrag van Trump de afgelopen twee jaar aantoont dat hij niet in staat is zich te gedragen zoals van een president wordt verwacht.

De Republikein schreef het opiniestuk twee dagen vooraleer hij zal worden benoemd tot senator voor de staat Utah. Het persagentschap Reuters vroeg het Witte Huis om een reactie, maar die bleef uit. Trump reageerde zelf ook nog niet. Vorig jaar steunde de Amerikaanse president Romney nog, toen die een gooi deed naar een senaatszetel.

‘Gewurgd als een hond’

Toch is het niet de eerste maal dat Romney en Trump met mekaar clashen. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016 noemde Romney de gewezen vastgoedontwikkelaar nog ‘een bedrieger die de Amerikanen voor dommeriken aanziet’. Trump zei daarop dat Romney ‘werd gewurgd als een hond’ toen die in 2012 de presidentsverkiezingen verloor van Obama.

Romney schreef in zijn opiniestuk ook nog dat hij van plan is zich uit te spreken tegen alle uitspraken of besluiten van Trump die ‘het land verdelen, racistisch of seksistisch zijn, migranten viseren, de waarheid geweld aandoen of democratische instellingen ondermijnen’.

In het verleden sprak Romney zich ook al uit als een voorvechter van de vrije pers, en hekelde hij de vele uithalen van Trump naar journalisten. ‘De pers is een essentieel onderdeel van onze republiek, van onze vrijheid, en van onze nationale veiligheid’, schreef Romney twee maanden geleden in een opiniebijdrage.