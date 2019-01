Twaalf expo’s om uw volgende vrije dagen nuttig te spenderen

De kerstvakantie loopt op zijn eind en de meesten onder ons zijn nu wel verlost van familiefeesten. Wie niet eindeloos wil Netflixen kan deze vrije dagen gebruiken om nog een van deze tentoonstellingen mee te pikken, voor ze onherroepelijk de deuren sluiten.

1/ Raoul De Keyser, oeuvre

Royaal overzicht in 120 werken van een introverte kunstenaar die schilderen als een avontuurlijke zoektocht zag. Smak, Gent, tot 27/1. Lees de recensie >>

2/ Beyond Klimt

Wat volgde er na Klimt in het grondig hertekende Centraal-Europa? Een vloot avant- ­gardebewegingen, die Bozar in tachtig werken in kaart brengt. Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, tot 20/1. Lees de recensie >>

3/ Higher ground

Carl De Keyzer trok de bergen in met de vraag: wat als we allemaal naar de hoogste regionen moeten verhuizen? Red Star Line, Antwerpen, tot 27/1.

Agata: zoveel foto’s, zoveel identiteiten Foto: Bieke Depoorter

4/ Bieke Depoorter

Ze werd bekend met ‘onenightfoto’s’. Nu trok de Magnumfotografe een jaar op met dezelfde vrouw, Agata. Fomu, Antwerpen, tot 10/2. Herlees het gesprek tussen de fotografe en haar muze >>

5/ René Daniels, fragmenten uit een onvoltooide roman

Een hersenbloeding brak zijn carrière in 1987 bruusk af, maar de straffe beeldtaal van deze rasschilder blijft fascineren. Wiels, Vorst, tot 6/1. Lees de recensie >>

6/ The Americans

Robert Franks meeslepende roadtrip door de Verenigde Staten van de jaren vijftig heeft nog niets aan zeggingskracht ingeboet. Musée de la Photographie, Charleroi, tot 20/1. Lees de recensie >>

René Heyvaert, ‘Zonder titel’, 1982 Foto: Cera-collectie/M-Museum Leuven/Lot Doms

7/ René Heyvaert

Met kleine ingrepen haalt deze kunstenaar-architect en poëtische prutser alledaagse voorwerpen uit hun context. Museum M, Leuven, tot 10/2. Lees de recensie >>

8/ Niki de Saint Phalle

De eerste Belgische overzichtstentoonstelling van deze Franse kunstenares, bekend van haar nana’s in zuurstokkleurtjes. BAM, Mons, tot 13/1.

9/ De dames van de barok

Ze waren met weinig, de vrouwelijke kunstenaars in de Italiaanse barok. Maar stuk voor stuk hadden ze iets exceptioneels en genoten ze hoge bescherming. MSK, Gent, tot 20/1. Lees de recensie >>

De graftombe die James Lee Byars voor zichzelf bedacht Foto: rr

10/ James Lee Byars, the perfect kiss

De Amerikaanse kunstenaar en performer James Lee Byars had stevige banden met Antwerpen. De tentoonstelling is opgedeeld in zeven hoofdstukken, bedoeld als leidraad door zijn oeuvre. Muhka, Antwerpen, tot 20/1. Lees de recensie >>

11/ Berlijn 1912-1932

Berlijn groeide in het interbellum uit tot een artistieke broedplaats, gevoelig voor maatschappelijke veranderingen en utopieën. Koninklijke Musea Schone Kunsten, Brussel, tot 27/1. Lees de recensie >>

12/ Macht en schoonheid: de Arenbergs

Vijf eeuwen lang behoorde de familie Arenberg tot de hoogste Europese adel. Ze waren kosmopolieten avant la lettre, met een grote greep op de Lage Landen. Museum M, Leuven, tot 20/1. Wie waren de Arenbergs? >>