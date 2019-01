Door vuurwerk opgeschrikte vogels verstoren zelfs weerradars

Het vuurwerk dat in Vlaanderen weerklonk op oudejaarsnacht heeft tal van vogels danig opgeschrikt, dat ze zelfs de weerradars verstoorden. Dat meldt Natuurpunt.

Doorgaans zijn de bewegingen van vogels niet op te merken op radarbeelden. Maar als ze met vele tegelijk opvliegen, zoals tijdens periodes van intensere vogeltrek, is dat wel het geval. En het gebeurde dus ook in de nacht van 2018 op 2019.



Op animaties van herwerkte radarbeelden uit Jabbeke, Helchteren en Zaventem is te zien hoe duizenden vogels rond middernacht werden opgeschrikt. ‘Voor natuurliefhebbers is het resultaat schokkend’, klinkt het bij Natuurpunt.



Je ziet onder meer de Maasvallei helemaal oplichten, wat volgens de natuurbeweging wellicht aan kolganzen, toendrarietganzen en meeuwen te danken is. ‘Vooral vogels die in grote aantallen samen in groep slapen zullen op de kaart opvallen.’



Natuurpunt maakt zich zorgen om de dieren. Doorgaans gaan die in de winter spaarzaam om met hun energie, wat betekent dat dit massale vlieggedrag ‘haast niet anders kan dan een impact hebben op de gezondheid van de vogels, zeker bij zwakkere dieren’.



Bovendien neemt door de paniek ook de kans op aanvliegingen met hoogspanningsleidingen sterk toe. ‘Dat werd de voorbije jaren al vastgesteld bij inventarisaties na de nieuwjaarsnacht.’

Deze radarbeelden-animatie geeft snelheidsinformatie boven Jabbeke (KMI)

De kaart toont intensiteit, in dit geval van vogels in plaats van neerslag, boven Helchteren tijdens de nieuwjaarsnacht (VMM).

Op neerslagbeelden van de jaarwisseling, zoals hierboven, worden geen vogels weergegeven. Voor automatisch gegenereerde radarbeelden is het signaal van vogels namelijk te zwak en bevinden ze zich niet hoog genoeg om waarneembaar te zijn.

Bron beelden: KMI (radar Jabbeke), VMM (radar Helchteren) en Skeyes (radar Zaventem) - animatie door Maarten Reyniers (KMI)