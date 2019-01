De Sabarimalatempel is een van de meest heilige plekken van het hindoeïsme en was tot voor kort verboden voor vrouwen van 10 tot 50 jaar, wat wordt beschouwd als de leeftijd waarin vrouwen menstrueren. Het Hooggerechtshof vernietigde in september dat verbod, maar het duurde door de hevige protesten tegen het opheffen van de ban dus tot vandaag vooraleer vrouwen erin slaagden het heiligdom te betreden.

Bij de tempel vinden al weken protesten plaats van traditionalisten, die voor het behoud van de ban zijn, en aanhangers van de beslissing van het Hooggerechtshof, waaronder vrouwenrechtenbewegingen. Dinsdag nog vormden 5 miljoen vrouwen die de beslissing van het Hooggerechtshof aanhangen een 620 kilometer lange mensenketting in verschillende delen van Kerala om te strijden voor gendergelijkheid. De paar vrouwen die eerder al probeerden het heiligdom te betreden, werden aangevallen of tegengehouden door manifestanten.

Historisch moment

De twee vrouwen van 42 en 44 jaar betraden de tempel woensdagochtend onder politiebegeleiding. Pelgrims kunnen ervoor kiezen de op een steile helling liggende tempel via 18 heilige trappen te betreden. De vrouwen deden dat echter niet omdat er erg veel volk was en ze schrik hadden om aangevallen te worden.

Volgens BBC hebben de verantwoordelijken de tempel na het bezoek een uur gesloten om een ‘zuiveringsritueel’ uit te voeren. Volgens de plaatselijke autoriteiten, die het bezoek van de twee vrouwen een ‘historisch moment’ noemen, was de beslissing om het heiligdom te sluiten een schending van het arrest van het Hooggerechtshof.

Menstruatie

In het hindoeïsme worden menstruerende vrouwen als onrein beschouwd. Daardoor mogen ze niet deelnemen aan religieuze rituelen. De meeste tempels laten vrouwen echter wel toe wanneer ze niet menstrueren.

Het Hooggerechtshof nam het toegangsverbod onder de loep naar aanleiding van een petitie waarin geoordeeld wordt dat de ban ingaat tegen de gendergelijkheid. Regeringspartij BJP heeft het arrest echter een aanval op de waarden van het hindoeïsme genoemd. De kwestie speelt dan ook een grote rol in de aanloop naar de verkiezingen in India, die in april en mei plaatsvinden. Critici beschuldigen premier Narendra Modi ervan verdeeldheid te willen creëren op religieus vlak om de voornamelijk hindoeïstische aanhangers van zijn partij te paaien.