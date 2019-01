Poederbrief aan Francken bevatte meel en plastic, onderzoek naar afzender loopt

De poederbrief die op 31 december bezorgd werd aan voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), bevatte meel en plastic. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Leuvense parket. Intussen loopt het onderzoek naar de afzender, aldus nog het parket.

De brief was maandagvoormiddag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek en Theo Francken had die meegenomen naar huis en daar geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning van de familie Francken meteen in quarantaine geplaatst en werd het medisch interventieplan afgekondigd. Het gezin en twee medewerkers die aanwezig waren werden medisch onderzocht, terwijl de civiele bescherming de brief met poeder kwam ophalen.

Toen de enveloppe weggebracht was en niemand onwel bleek te worden, werd de gezinswoning vrijgegeven.

Uit het onderzoek van de civiele bescherming is intussen gebleken dat de enveloppe geen gevaarlijk product bevatte, maar alleen meel en plastic.