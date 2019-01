Queen deelt eretitels uit aan Twiggy en Burberry-ontwerper

Christopher Bailey kondigde in maart zijn vertrek aan bij Burberry, maar zijn zeventien jaar bij het Britse modehuis leveren hem nu een bijzondere titel op. Hij wordt door de Queen benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Ook sixties-icoon Twiggy krijgt dezelfde titel.

Bailey, die zeventien jaar voor Burberry werkte, schudde het ingeslapen modehuis wakker en bouwde het uit tot een luxemerk dat internationaal weer meetelt. Hij werd vorig jaar opgevolgd door Riccardo Tisci, maar Queen Elizabeth wil de 47-jarige ontwerper bedanken voor zijn harde werk door hem te belonen met de eretitel van Commandeur van de Orde van het Britse Rijk. Tien jaar geleden mocht Bailey al eens langsgaan bij de Queen, toen hij werd benoemd tot Lid van de Orde van het Britse Rijk.

Bailey is trouwens niet de enige uit de modewereld die de titel van Commandeur kreeg. Op de lijst van 1.148 namen die in 2019 met een titel worden bedacht, prijkt ook die van Twiggy (echte naam: Lesley Lawson). Zij was het topmodel van de jaren zestig, muze van Andy Warhol en een trendsetter met haar korte kapsel. Ook het 90-jarige model Daphne Selfe mag op de koffie bij de Queen, zij krijgt een British Empire Medal voor het creëeren van jobkansen voor oudere vrouwen in de mode-industrie.