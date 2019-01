Gerichte acties halen potentieel uit werknemers

In de schoot van Alternatief, een vzw die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen wil geven, is zopas de nieuwe onderneming IB Coaching opgericht. Aan de hand van een beproefde methodiek zal de organisatie werknemers meenemen in een traject om hun bevlogenheid en motivatie te vergroten.

“Onderzoek wijst uit dat 70 procent van de werknemers niet meer doet dan ze strikt moeten doen”, zeggen Kathleen Thijs en Martine Kuyken van IB Coaching. “Ze zitten in een comfortabele positie en hebben nog veel groeipotentieel. Mits de juiste begeleiding is het mogelijk om gerichte acties te ondernemen, zodat er verandering optreedt en hun toegevoegde waarde voor de organisatie groter wordt.”

Afkalven

Met behulp van een externe partij wordt het menselijk kapitaal ontwikkeld. “Inderdaad, want in tal van bedrijven ontbreekt het aan gestandaardiseerde tools om de medewerkers naar hun hoogste niveau te tillen”, aldus nog Kathleen Thijs en Martine Kuyken.

“Er zijn bijvoorbeeld geen functioneringsgesprekken of opleidingen. Die lacune leidt niet zelden tot het afkalven van de motivatie, mogelijk gevolgd door een bore-out of burn-out. Het komt er dus op aan om preventief de bevlogenheid van de werknemers aan te wakkeren, zodat de tevredenheid over hun job stelselmatig toeneemt. Uiteraard vaart ook het bedrijf daar wel bij.”

Lees verder:

>

>

>