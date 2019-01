‘Brusselse politie hervormen om straffeloosheid aan te pakken’

De Brusselse politiezones moeten samensmelten op gewestelijk niveau en een ‘eenheid van commando’ krijgen om rellen zoals die op oudejaarsnacht de baas te kunnen, zegt Sven Gatz (Open VLD), Vlaams minister van Brussel. Pieter De Crem (CD&V) belooft het tekort aan agenten sneller weg te werken.

De brandweer bekogelen en auto’s in brand steken, het wordt stilaan traditie om zo nieuwjaar te ‘vieren’ in Brussel. Afgelopen oudejaarsnacht was het weer raak, vooral in Molenbeek en Anderlecht.

Sven Gatz Foto: BELGA

‘Gelukkig zijn er twintig jongeren opgepakt, die moeten uiteraard snel en streng worden vervolgd. Maar er moet meer gebeuren dan dat. Het is de vierde of vijfde keer dat dit gebeurt, en de politie moet hier beter op voorbereid zijn’, zei Sven Gatz woensdag in De Ochtend op Radio 1. ‘Dat de voorbereidingen te wensen overlaat, is niet de schuld van de individuele agenten zelf. Het schort op het niveau van de zones en het Brussel Gewest. We moeten overstappen naar een eenheid van commando, een gewestelijke politiestructuur.’

Gatz: ‘Catherine Moureaux (de nieuwe PS-burgemeester van Molenbeek, red.) roept ook op tot een gezamenlijk plan voor Brussel. Ik ben blij dat bij andere politici het besef groeit dat we tot een alomvattend plan van aanpak moeten komen, binnen een hervormde politiestructuur. Als Moureaux tegen straffeloosheid is, dan zal ze dit ook moeten bedoelen. Dit is geen politiek spel. Er zijn twee huizen afgebrand, er zijn hulpdiensten bekogeld. Alle politici in Brussel moeten aan hetzelfde zeel trekken.’

Knelpuntberoep

Daarnaast klaagt Gatz ook het tekort aan manschappen aan in de Brusselse politiezones. ‘Ik vraag niet om extra middelen. Er zijn honderden openstaande vacatures, en het geld is er om die mensen aan te werven. Binnenlandse Zaken slaagt er echter niet in genoeg politierekruten in Brussel te krijgen. Politieman zijn in Brussel is al tien à vijftien jaar een knelpuntberoep.’

Pieter De Crem Foto: Photo News

Pieter De Crem (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken, zei daarop in De Ochtend dat hij zich zal engageren om politierekruten sneller in Brussel te krijgen. ‘De kaders moeten ingevuld worden. Ik zal daar bijzondere aandacht aan besteden’, beloofde hij. ‘Er komen dit jaar 2.400 nieuwe politierekruten bij. De zaak is hen sneller in de verschillende politiezones te krijgen. Over de huidige structuur van de verschillende politiezones in Brussel vraag ik me af of ze werken en hoe de planning daar verloopt. Ik zal bekijken wie afgelopen oudejaarsnacht wat heeft gedaan, en vooral niet heeft gedaan.’