Ouders gaan op de vuist tijdens jeugdwielerwedstrijd

De Belgische jeugdkampioenschappen baanwielrennen werden zondag ontsierd toen ouders en supporters op de vuist gingen.

‘Schrijnend om zien dat supporters/ouders mekaar te lijf gaan op een (jeugd) wielerwedstrijd voor de ogen van 15-16-17 jarigen’, schreef Lotto Soudal-renner Jasper De Buyst zondag op Twitter nadat hij was gaan kijken naar een pistewedstrijd voor de jeugd in Gent.

‘Er werd bitsig gekoerst, maar er gebeurde niets uitzonderlijks’, vertelt hij in Het Nieuwsblad. ‘En toch ontstond plots op de tribune ruzie tussen ouders en supporters. Eerst was er een scheldpartij, daarna kwam het tot duwen, trekken en zelfs slagen. Jonge coureurs van 16 en 17 jaar moesten tussenbeide komen. Jammer. Dergelijke problemen zijn al groot genoeg binnen het voetbal, laat dat alstublieft uit het wielrennen blijven.’

Gisteren werd nog onderzocht wat de precieze omstandigheden waren van de vechtpartij.‘Het was de eerste keer in dertig jaar dat ik zoiets meemaakte’, zegt Jos Smets, algemeen directeur van de Belgische Wielerbond die het kampioenschap organiseerde.

Haatmail

Volgens Frank Glorieux, ceo van Cycling Vlaanderen, valt het op ‘dat net zoals in andere sporten ouders vaak veel competitiever ingesteld zijn dan de jonge renners zelf’. ‘Al twee jaar zetten we bij de jeugd in op plezier in plaats van op winnen. Zo veranderden we bijvoorbeeld de startorde bij het jeugdveldrijden. Het is niet langer de ranking, maar wel een loting die bepaalt wie waar start. Op die manier staan zwakkeren ook eens vooraan. Je wil niet weten hoeveel haatmail van ouders en supporters er gekomen is na die beslissing. Al is het gelukkig wel een minderheid die zo hard roept. Maar zoals bij alles vallen die natuurlijk het hardst op.’