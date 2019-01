Zwaarbewolkt met af en toe buien, nachtvorst in de Ardennen

Woensdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met af en toe enkele buien. De maxima schommelen tussen 1 en 8 graden. De volgende dagen blijft het vrij fris en wisselvallig weer met af en toe lichte neerslag.

Op de Ardense hoogten wordt lichte sneeuw verwacht. Maxima liggen rond 6 graden in het centrum, in de Ardennen komt er nachtvorst.

Woensdagnacht blijft het gedeeltelijk bewolkt tot zwaarbewolkt, met kans op enkele buien. Ten zuiden van Samber en Maas zijn dat sneeuwbuien. De minima schommelen tussen -3 en 0 graden ten zuiden van Samber en Maas en van 0 tot 5 graden elders.

Donderdag wordt van over de Noordzee licht onstabiele of gestoorde lucht over onze streken aangevoerd. Het is gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, met bij tussenpozen kans op lichte neerslag. Op het reliëf in het zuiden van het land wordt dat lichte sneeuw. In de Hoge Ardennen liggen de maxima rond het vriespunt, in Vlaanderen rond 6 graden.

Van vrijdag tot dinsdag stroomt vochtige en soms licht onstabiele zeelucht, die restanten van storingen meevoert. Het blijft bewolkt met af en toe lichte neerslag. Op de Ardense hoogten kan die neerslag soms een winters karakter hebben. De maxima in het centrum van het land liggen rond 5 of 6 graden. Nachtvorst blijft mogelijk, hoofdzakelijk in de Ardennen. In Hoog- België verwachten we soms slecht zicht en is er kans op aanvriezende mist.