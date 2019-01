Ja, het is al goed, wij hebben zes jaar geleden ook gelachen met het steenkolenengels in het eerste seizoen van Eigen kweek, shit of mouse nog aan toe. En we vonden het toen ook een verfrissende reeks ...

Er had nooit een tweede seizoen van Eigen kweek mogen komen, schreven we toen het tweede seizoen er kwam. Heeft iemand daarnaar geluisterd? Blijkbaar niet, want gisteren is het derde seizoen begonnen.

Het derde seizoen van Eigen kweek, dus. Dat begon gisteravond minder hemeltergend dan we hadden verwacht. Kwam dat doordat die grensverleggend slechte kerstspecial, die Eén onlangs nog eens herhaalde, nog vers in het geheugen lag en ons beoordelingsvermogen bezoedelde? Of lag het weer aan Maaike Cafmeyer, die de aflevering op gang mocht trekken en ons zelfs zou kunnen doen lachen door een grap van Geert Hoste na te vertellen? In ieder geval, we hadden er na twee minuten toch een beetje schik in. Helaas, na tien minuten alweer niet meer, zo gaat dat met schik.

Alles wat bij de eerste kennismaking met Eigen kweek zo charmeerde, werkt nu op de zenuwen. De goeie-loebasserij van zoon Frank (Wim Willaert). De kijverige toon van zijn alweer hoogzwangere Julita (Rhoda Mae Montemayor). De overbodige norsheid van vader Jos (Dirk Van Dijck). De hysterische bemoeizucht van moeder Ria (Sien Eggers). De slapstickachtige manier waarop de acteurs bewegen (te veel naar Merlina gekeken). Het slakkengangetje waarmee de potsierlijke voertuigen door de polders tuffen. Alles blijft bij het suffe oude.

Alles? Nee, er is een nieuwe commissaris, in de merkwaardige vorm van Peter Van Den Begin. Die komt het korps wat discipline en Algemeen Beschaafd Antwerps bijbrengen. Daar komen taalgrapjes van, u zult dat zien.

Over taalgrapjes gesproken. In de trailer voor dit derde seizoen zat een grapje met het woord ‘smoking’. Dat is Engels voor ‘roken’, maar ook Vlaams voor formele avondkleding. U kunt zich de hilarische spraakverwarring voorstellen die zoiets kan teweegbrengen. Wel, dat grapje uit de trailer zat nog niet in de aflevering van gisteren. We hebben iets om naar uit te kijken!