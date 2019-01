Mensensmokkelaars gevat in Zeebrugge

De scheepvaartpolitie heeft zaterdag drie volwassenen en een zevenjarig meisje gevat die met valse Roemeense papieren de oversteek wilden maken naar Engeland.

Vier personen wilden zaterdag inschepen in de ferry Pride of Bruges. Op het eerste gezicht ging het om Roemenen die een tripje maakten voor de feestdagen, maar de grenscontroleurs vonden de situatie verdacht en gingen over tot controle van de papieren. Een van de volwassenen bleek geen Roemeen maar een Albanees te zijn die gebruikmaakte van een vals paspoort. Het voertuig met Moldavische nummerplaat werd grondig onderzocht, en bij het demonteren van het kinderzitje werden andere documenten gevonden.

Het Roemeense koppel, twee dertigers uit Italië, werd aangehouden door de onderzoeksrechter voor mensensmokkel. De Albanese man die door het koppel werd gesmokkeld, blijft eveneens aangehouden. Het zevenjarige meisje is ondertussen opgehaald door familie in Italië. Het voertuig werd in beslag genomen met het oog op verbeurdverklaring.