Bolsonaro beëdigd als Braziliaans president: ‘Beloof om democratie te versterken’

In Brazilië is dinsdag de extreemrechtse vroegere militair Jair Bolsonaro ingezworen als nieuwe president. ‘Ik zal onvermoeibaar verder werken tot Brazilië zijn doel heeft bereikt.’

De 63-jarige Jair Messias Bolsonaro legde de eed af in het Congres, twee maanden nadat hij met 55,1 procent van de stemmen de Braziliaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. ‘Ik zal onvermoeibaar verder werken tot Brazilië zijn doel heeft bereikt’, zei hij na de eedaflegging. ‘Ik beloof dat ik de Braziliaanse democratie zal versterken.’

Voor de ceremonie werd hij samen met zijn echtgenote Michelle in een Rolls Royce met open dak door de hoofdstad Brasilia gereden. Zijn aanhangers scandeerden zijn verkiezingsslogan: ‘Brazilië boven alles, God boven alles’.

Als staatshoofd wil de rechtse populist de wijdverbreide corruptie in het grootste land van Zuid-Amerika bekampen, de criminaliteit inperken en de economie aanzwengelen. Uit de keuze voor zijn ministers, die eerder al werden voorgesteld, blijkt dat de Braziliaanse regering een oerconservatieve en ultraliberale koers zal varen. Een derde van zijn kabinet zijn voormalige legerofficiers.

Critici zien in de nieuwe president een gevaar voor de nog jonge democratie in Brazilië. Bovendien zit hij nooit verlegen om vrouwonvriendelijke, homofobe en racistische uitspraken. In het parlement zei hij ooit tegen een linkse collega dat ze ‘te lelijk was om te verkrachten’. Dat hij zelf een dochter heeft, naast drie zonen, noemde hij ‘een moment van zwakte’.

Voorbeeld van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump, die vicepresident Mike Pompeo naar de inauguratie stuurde, feliciteerde Bolsonaro via Twitter en schreef dat ‘de Verenigde Staten hem zullen steunen’.

Bolsonaro, die heeft aangekondigd op vele vlakken het voorbeeld van Trump te volgen (zoals uit het klimaatakkoord van Parijs stappen en de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuizen), bedankte hem voor zijn aanmoediging. ‘Samen zullen we, onder de bescherming van God, voorspoed en vooruitgang brengen voor onze mensen’, aldus Bolsonaro.

Foto: REUTERS

Foto: AFP