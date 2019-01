Gearresteerde Amerikaan in Rusland is voormalig marinier

De Amerikaanse man die in Moskou werd opgepakt en beschuldigd wordt van spionage, is onschuldig volgens zijn familie. De voormalig marinier was in Rusland voor de bruiloft van een vriend.

De Russische veiligheidsdienst maakte maandag de arrestatie van de 48-jarige Paul Whelan bekend. Dat is vrijdag gebeurd ‘terwijl hij spionagepraktijken stelde’. Er werd een strafprocedure opgestart, de Amerikaan riskeert tot twintig jaar cel.

Maar volgens zijn familie heeft de man, vroeger werkzaam bij de marine, niets te maken met spionagepraktijken en was hij enkel in Moskou om er het trouwfeest van een vriend bij te wonen. De familie had voor het laatst contact met Whelan op 28 december, de avond voor het trouwfeest zou plaatsvinden.

‘Wij zijn zeer ongerust omtrent zijn veiligheid en gezondheid. Er bestaat geen twijfel over zijn onschuld en wij hopen dat zijn rechten worden geëerbiedigd’, aldus zijn tweelingbroer David Whelan in een communiqué.

Nog volgens de familie kwam Whelan de voorbije jaren wel vaker in Rusland, zowel als toerist als voor zijn job bij Kelly Services, een consultancybedrijf. Vandaag werkt hij voor Borg Warner, een leverancier van auto-onderdelen in Michigan dat eveneens contracten heeft met Russische bedrijven.

‘We hopen dat hij snel terug naar huis kan keren’, aldus nog de familie.

De arrestatie van Whelan volgt enkele weken nadat de Russische Maria Butina schuldig heeft gepleit voor spionagepraktijken in de Verenigde Staten, waardoor Rusland met de arrestatie allicht hoopt op een wissel van de gevangenen.