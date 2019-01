Lufthansa-groep plant meer dan 5.000 aanwervingen

Luchtvaartgroep Lufthansa is van plan dit jaar in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België zowat 5.500 mensen aan te werven. Dat heeft de groep op nieuwjaarsdag bekendgemaakt.

Ook Brussels Airlines is onderdeel van de Lufthansa-groep, maar de meeste vacatures zijn voor Lufthansa, Lufthansa Technik en Swiss.

Lufthansa is van plan onder meer 1.300 stewards en stewardessen aan te werven, vooral voor de hub in München en voor Swiss in Zürich. Voor luchtvaartmaatschappij Lufthansa wil de groep 1.200 aanwervingen doen voor de hubs in Frankfurt en München.

Bij de luchtvaartgroep werken wereldwijd 135.000 mensen, waarvan meer dan 70.000 in Duitsland.