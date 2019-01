Man rijdt in op groep voetgangers in Duitsland, zeker vier gewonden

Een autobestuurder is tijdens de nacht van oud op nieuw in Bottrop, in het westen van Duitsland, ingereden op een groep voetgangers. Daarbij vielen zeker vier gewonden, van wie enkelen er zwaar aan toe zijn.

‘De onderzoekers gaan uit van een doelgerichte aanval, die te wijten kan zijn aan de xenofobe ingesteldheid van de bestuurder’, aldus de politie dinsdag in een persbericht.

Er zijn aanwijzingen over een mentale ziekte bij de 50-jarige man. De man had eerst nog gepoogd een enkele voetganger aan te rijden kort voor middernacht. Die persoon kon zichzelf in veiligheid brengen. In de groep voetgangers waar de man vervolgens op inreed bevonden zich Syriërs en Afghanen.

De man reed daarna naar de stad Essen, waar hij opnieuw trachtte in te rijden op een groep mensen aan een bushalte. De man werd opgepakt en heeft toegegeven xenofoob te zijn.