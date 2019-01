Het derde seizoen van de Netflix-serie 'Stranger things' is ingeblikt. De streamingdienst maakte met een eerste trailer bekend wanneer de nieuwe afleveringen worden uitgezonden.

Afgelopen zomer maakte de streamingdienst al bekend dat het derde seizoen zou worden uitgesteld tot de zomer van 2019. De eerste trailer vertelt nu dat iedereen zich op 4 juli mag klaarmaken voor het bingewatchen.

Hoofdrollen zijn er opnieuw voor Winona Ryder, David Harbor, Finn Wolfhard en Millie Bobby Brown. Nieuwe castleden zijn Cary Elwes als gladde burgemeester en Jake Busey als lokale verslaggever.

Fans speuren al naar tips over het nieuwe seizoen in het Youtube-filmpje van de aankondiging. Dat speelt zich af op oudejaarsavond van 1984, op het punt van de jaarwisseling in New York.