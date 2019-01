NBA. Onhoudbare James Harden leidt Houston voorbij Memphis, Golden State wint vlotjes

James Harden speelt momenteel op een wolk. De vedette van de Houston Rockets was maandagavond tegen Memphis goed voor 43 punten, 13 assists en 10 rebounds. Het was al de vierde wedstrijd op rij waarin The Beard de grens van 40 punten doorbrak.

“Het gevoel is goed maar alles kan beter”, reageerde Harden na zijn nieuwe demonstratie. “Wij willen die eerste plaats in het klassement dus moeten we verder bouwen.”

Houston haalde het met 113-101 en boekte daarmee een 21e zege in 36 wedstrijden. De Rockets delen de vierde plaats in het Westen met de LA Clippers. Denver, dat niet in actie kwam, voert de stand aan voor Golden State. De regerende NBA-kampioen ging met 109-132 winnen bij rode lantaarn Phoenix. Stephen Curry maakte 34 punten, negen meer dan Kevin Durant.

Oklahoma City staat derde in de Western Conference. De Thunder zette maandagavond voor eigen publiek Dallas opzij met 122-102. Russell Westbrook lukte met 32 punten, 11 rebounds en 11 assists zijn tiende triple double van het seizoen.