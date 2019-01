De politie en brandweer van Brussel moesten afgelopen nacht verschillende keren uitrukken. Vooral in Molenbeek was het onrustig. Daar werd een brandweerauto bekogeld. Metrostation Zwarte Vijvers werd even afgesloten na enkele incidenten.

Over het algemeen verliep de overgang van het oude naar het nieuwe jaar behoorlijk rustig, maar in Brussel moest de politie toch enkele keren optreden. Zo werd het metrostation Zwarte Vijvers omstreeks 1 uur even gesloten op bevel van de politie na incidenten.

De brandweer kreeg ook tientallen oproepen en bij enkele daarvan kregen de brandweerlui te maken met verbale en fysieke agressie. Volgens Het Laatste Nieuws werd in Molenbeek zelfs een brandweerwagen bekogeld door relschoppers. Daarbij zouden enkele spiegels en de voorruit gesneuveld zijn.